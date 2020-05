San Giovanni in Fiore, riunione tra amministratori e operatori economici per affrontare la crisi economica

San Giovanni in Fiore – Si è svolto mercoledì mattina la prevista riunione tra una delegazione degli operatori economici florensi, composta da Pino Mirarchi, Salvatore Bonasso e Giovanna Oliverio, il sindaco, Pino Belcastro, la giunta comunale, il Presidente del Consiglio Domenico Lacava e il capogruppo del Psi, Luigi Foglia. L’incontro, finalizzato a ricercare misure condivise di contrasto all’attuale crisi finanziaria generata dalla pandemia da Coronavirus,è stato aperto da Pino Mirarchi che ha presentato una proposta ampia e articolata di interventi ricadenti, in parte, sulla responsabilità degli stessi operatori economici.

“Non possiamo essere lasciati da soli – ha affermato Mirarchi – In gioco non ci sono solo le nostre attività e le nostre professionalità, ma il futuro dei nostri dipendenti e di chi lavora per noi e/o con noi”.Gli amministratori comunali, condividendo le preoccupazioni espresse, hanno garantito un sostegno concreto, sopratutto nella logica di un intervento di emergenza, non mancando, però, di evidenziare che molte richieste avanzate all’Ente pubblico possono trovare risposta concreta nelle attività amministrative già in essere.

“I risparmi ottenuti per servizi che non abbiamo potuto effettuare a seguito delle misure per l’emergenza Covid-19 – ha affermato il sindaco Belcastro – saranno utilizzati per assicurare una prima boccata d’ossigeno. Grazie al risanamento delle casse comunali,inoltre, che ci ha fatto superare la drammatica fase del dissesto, potremo anche convogliare al sostegno della categoria altri risparmi dell’Ente. Ciò senza entrare a piede teso nelle griglie del Bilancio comunale, che le normative vigenti non ci consentirebbero”.

“Siamo parte di una comunità più ampia che è quella del Parco Nazionale della Sila e del GAL Sila e qui possiamo trovare alcune risposte alle richieste degli operatori economici. Il Gal Sila, per fare pochi esempi – ha detto il vicesindaco Scarcelli – ha già avviato una campagna promozionale per incentivare l’acquisto dei prodotti locali ed in questa fase emergenziale ha messo a disposizione, dallo scorso 8 aprile, un portale per promuovere la consegna a domicilio di cibo sano e fresco al fine di tutelare le filiere produttive e rilanciare le eccellenze del territorio. Ma penso anche a “Fattorie aperte in Sila”, una iniziativa in campo da qualche anno, sostenuta dal Parco Nazionale della Sila, che racchiude una eccellente esposizione del settore agro-zootecnico e possibilità di intercettare importanti flussi turistici. Parimenti, questa Amministrazione sin dal primo anno di mandato ha avviato “Campagna Amica”, mercato domenicale dei prodotti ortofrutticolo e tipici locali, che garantisce ai nostri produttori la possibilità di vendita dei loro prodotti senza passare da intermediari. Esiste già una APP Comunale che vanta oltre 11mila utenti e che può essere utilizzata per una ulteriore promozione dei nostri prodotti tipici e delle campagne promozionali in genere. In estrema sintesi, quindi, ritengo che in un primo momento ci si debba concentrare soprattutto nella intercettazione di queste azioni propositive già presenti per poterle sfruttare al massimo e diventarne parte attiva”.

“In questo percorso – ha affermato, poi, l’assessore alle attività produttive Milena Lopez- sin da subito sarà assicurata ad ogni operatore economico massima e fattiva collaborazione anche attraverso incontri tematici con il GAL Sila e il Parco Nazionale della Sila per presentare gli strumenti in essere, oltre ad implementare e avviare una campagna pubblicitaria e di promozione a carico dell’Amministrazione”. L’assessore Lopez, ha, quindi, presentato una serie di progetti già in cantiere. “Stiamo lavorando – ha dichiarato – ad una modifica del regolamento comunale sui tributi rivolta agli operatori economici che svolgono attività stagionali e per le attività del Centro Storico cittadino, individuato come zona franca, per lo sgravio fiscale indirizzato all’apertura di nuove attività. Ciò è, peraltro, essenziale anche per migliorare e incentivare l’offerta turistica. La proposta progettuale, che terrà conto dell’attuale emergenza, sarà sottoposta nei prossimi giorni alla valutazione della preposta commissione consiliare”. Il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Lacava, manifestando la propria preoccupazione per la emergenza economica che si sta vivendo, ha garantito la piena operatività del consiglio comunale, anche a nome della conferenza dei capigruppo, per portare a discussione tutte le proposte che vadano verso il sostegno delle attività produttive. Il capogruppo socialista Foglia ha voluto esprimere, a nome proprio e a nome del Capogruppo del PD che gliene aveva dato mandato, la massima disponibilità dei partiti da loro rappresentati a votare le iniziative a sostegno degli operatori economici che saranno poste in essere. Erano assenti gli esponenti di opposizione nonostante fossero stati invitati a partecipare all’incontro.