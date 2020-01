San Luca, domani Klaus Davi incontrerà il Ministro De Micheli

SAN LUCA – Klaus Davi, massmediologo, giornalista e consigliere comunale a San Luca (RC), incontrerà domani a Roma Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è appena stata in visita in Calabria. «Sono contento che questo incontro avvenga all’indomani della visita del Ministro De Micheli e del Sottosegretario Salvatore Margiotta nelle nostre terre. Mi auguro che questa sia anche l’occasione propizia per fare qualche domanda sui tempi di realizzazione delle opere che i due rappresentanti del Governo hanno annunciato. Farò presente pure al Ministro che sono vicino alle lotte dei lavoratori reggini della Gallico Gambarie e della AVR». Lo ha dichiarato Klaus Davi alla vigilia dell’incontro col Ministro De Micheli.