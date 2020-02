San Luca: Klaus Davi incontrerà Giuseppe Candido (Partito Radicale Nonviolento) a Catanzaro

SAN LUCA – Il prossimo 11 marzo, Klaus Davi incontrerà a Catanzaro l’esponente calabrese del Partito Radicale Nonviolento Giuseppe Candido. In quella sede verrà discussa un’iniziativa ideata dal consigliere comunale di San Luca riguardante gli ex detenuti e il loro reinserimento all’interno della società, una vera e propria emergenza dal punto di vista sociale. L’idea del massmediologo è quella di promuovere una giornata dedicata a questo problema proprio a San Luca, in collaborazione con l’Unione delle Camere Penali e ovviamente il Partito Radicale. «L’ho promesso e lo faccio» ha dichiarato Davi, che poi ha aggiunto: «Sono certo che potremo contare sull’appoggio dei Radicali e dare vita a un momento di riflessione su questo tema a San Luca».