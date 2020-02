San Luca, strada di Polsi: per incontro con Margiotta Klaus Davi punta su delegazione “bipartisan”

SAN LUCA – «Per l’incontro da me fissato il prossimo mercoledì 19 febbraio con Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui si parlerà della strada di Polsi ma non solo, ho coinvolto anche un sindaco di peso come Giovanni Calabrese, primo cittadino di Locri, perché si è sempre dato da fare e, anche se su alcune cose non condividiamo le stesse idee, abbiamo ben chiaro entrambi che o ci uniamo o sprofondiamo tutti nel baratro. Onestamente, mi aspetterei anche un po’ più di attivismo dei parlamentari calabresi a Roma. Quanti sono? 30? 40? Ma che fanno? Io non li sento mai, tranne il senatore Marco Siclari che a San Luca ci ha messo la faccia. In fondo quello che sto tentando di fare da semplice consigliere comunale potrebbero farlo anche loro. Un’azione di ‘lobbying’ pro Calabria. Comunque la visita ieri del Viceministro Giancarlo Cancelleri mi sembra un’ottima cosa, un segnale importante. Ovviamente ora l’auspicio è che succeda qualcosa». Lo ha dichiarato il massmediologo e giornalista Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC).