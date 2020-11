Sanità, Conte chiede scusa alla Calabria: “Su Gaudio ho sbagliato io”

ROMA – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si assume la responsabilità del pasticcio Gaudio e chiede scusa ai calabresi. In un colloquio con la Repubblica il premier spiega la propria scelta di designare l’ex rettore della Sapienza quale commissario alla sanità calabrese, incarico al quale ieri Gaudio ha rinunciato: “Mi assumo tutta la responsabilità della scelta di Gaudio. Non solo del fatto che la designazione non è andata a buon fine, ma anche delle precedenti nomine”. . “L’ho scelto io – afferma, precisando che – “sia per Zuccatelli, che per Gaudio, c’è stato il pieno confronto e la condivisione con tutti i ministri coinvolti”.

“Mi dispiace per i calabresi che meritano una risposta dopo anni di malasanità”, Conte ha spiegato in un altro colloquio con la Stampa. “Dopo i passi falsi compiuti avvertiamo la responsabilità di indicare la persona giusta con adeguate competenze nel campo dell’organizzazione sanitaria e contabile”. Il premier ha aggiunto: “E’ vero mi aveva riferito, in maniera trasparente, i problemi famigliari, confidando di poterli superare”. Sulla vicenda nel governo, assicura il premier, “assolutamente non c’è stata alcuna frattura”, in particolare con il ministro Speranza, “nè si è aperta una crepa” con la maggioranza.