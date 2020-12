Sanità, Franco Iacucci interviene su Poliambulatorio di Amantea

AMANTEA – “Il Poliambulatorio di Amantea è un presidio sanitario importante per l’area del basso tirreno cosentino. Doveva essere trasformato in Casa della Salute, secondo il Piano di organizzazione territoriale dell’Asp di Cosenza, ma ancora nulla è stato fatto e con il passare degli anni i servizi specialistici della struttura sono stati ridotti. Oggi i cittadini di Amantea così come quelli dei comuni limitrofi chiedono il potenziamento della struttura e la riconversione in Casa della Salute, essendo venuti meno servizi sanitari e sociosanitari essenziali.

L’esperienza del Covid e questi mesi di emergenza ci hanno insegnato quanto sia importante una rete sanitaria territoriale efficiente e funzionale.

Anch’io oggi ho manifestato la mia vicinanza agli abitanti del basso tirreno cosentino, anche in rappresentanza dei cittadini di Aiello Calabro che gravitano su Amantea per la fruizione dei servizi sanitari, convinto che serva uno sforzo da parte di tutti per potenziare il Poliambulatorio e fare in modo che i servizi territoriali raggiungano tutti i cittadini.

Pronto soccorso presi d’assalti, Reparti Covid ormai al limite, ospedali in tilt a causa di una assistenza territoriale che non riesce a rispondere alla domanda di assistenza e alle Usca (Unità speciale di continuità assistenziale), fondamentali per contrastare l’emergenza e curare a domicilio tutti i pazienti positivi al Covid che non necessitano di cure ospedaliere, ancora non del tutto funzionanti e operative.

Sanità pubblica, servizi territoriali e assistenza domiciliare sono fondamenti a superare questa fase di emergenza. L’obiettivo è quello di svolgere un’azione di cura fuori dagli ospedali. E anche quegli ospedali chiusi, forse in modo troppo superficiale privilegiando i bilanci e l’aspetto economico rispetto alla sanità territoriale, potrebbero avere oggi un ruolo importante per la cura dei pazienti Covid non gravi”.

Franco Iacucci – Presidente Provincia di Cosenza