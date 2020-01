Sanità, Sapia (M5S) contesta assunzioni in periodo elettorale all’ospedale di Cosenza: “Intervengano Cotticelli e Speranza”

COSENZA – «Che urgenza aveva Giuseppina Pannizzoli, commissaria dell’ospedale di Cosenza, di procedere in periodo elettorale all’assunzione di 17 operatori di call center, nonostante la contrarietà del commissario alla Sanità regionale, Saverio Cotticelli, formalizzata con apposita circolare?». Lo chiede, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che sottolinea: «Peraltro nel merito avevo già chiesto chiarimenti a Pannizzoli, che per deliberare queste assunzioni ha scelto il momento peggiore, evidentemente non conoscendo a fondo la realtà calabrese, nella quale tali prassi sono ben note e spesso sono nate dal vizio di produrre trasversalmente consenso elettorale». «A questo punto, per puro scrupolo – prosegue il deputato del Movimento 5 Stelle – chiedo il risoluto intervento della struttura commissariale e del ministro della Salute, peraltro rimasti immobili rispetto alla diffida che con la collega Dalila Nesci avevamo loro indirizzato al fine di bloccare le nomine dei commissari dell’Asp di Cosenza e dell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, per mancanza della necessaria esperienza di organizzazione e gestione sanitaria da parte dei soggetti individuati per questi due incarichi». «La mia pazienza – conclude Sapia – è terminata. Qui ognuno fa come gli pare e non c’è più “religione”».