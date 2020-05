Scuola, Furgiuele(Lega): “Per paritarie intollerabile elemosina, senza un adeguato supporto economico rischio cancellazione”

LAMEZIA TERME – “Quella destinata alle scuole paritarie e’ un’intollerabile elemosina. Su un miliardo e mezzo di euro destinato all’istruzione, infatti, il ministro Azzolina ha stanziato solo 80 milioni di euro per le scuole paritarie che, soprattutto in vista di una riorganizzazione degli spazi all’interno degli istituti e l’eliminazione delle cosiddette ‘classi pollaio’, saranno fondamentali per assicurare il diritto allo studio, in sicurezza, a migliaia di ragazzi e bambini”.

Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega, Domenico Furgiuele. “Le circa 13 mila scuole paritarie italiane, con 100 mila dipendenti e 900 mila alunni – prosegue Furgiuele – sono complementari e indispensabili anche alla tenuta dell’offerta pubblica, specie per quanto riguarda l’infanzia. Senza un adeguato supporto economico in questo momento di profonda crisi dovuto anche allo stop forzato, le scuole paritarie rischiano di dissolversi con gravi conseguenze, oltre che dal punto di vista occupazionale, anche sulle famiglie che non potrebbero trovare quel supporto fondamentale ad esempio nei nidi d’infanzia e quell’offerta formativa rappresentata da migliaia di scuole cattoliche, che rappresentano un fondamentale patrimonio di tradizione educativa”.