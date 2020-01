Senatrice Granato (M5S) su incontro al Ministero dei Trasporti: ‘Abbiamo appreso la disponibilità a valutare un intervento su recupero stazione Catanzaro Sala e collegamento veloce per Aeroporto di Lamezia”

CATANZARO – «Con Claudio Ruga, delegato delle associazioni attive per il recupero della stazione di Catanzaro Sala e per il collegamento veloce con l’aeroporto di Lamezia Terme, ho partecipato ad un incontro al ministero dei Trasporti in cui abbiamo appreso la disponibilità a valutare un intervento sulla rete ferroviaria locale». Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione e Beni culturali, che aggiunge: «È stato evidenziato come per tale passo sarebbe indispensabile e propedeutico che il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, convocassero al più presto un consiglio provinciale o un’assemblea dei sindaci affinché tali organi esprimano la propria volontà sulla realizzazione di quanto richiesto, in modo da poter avviare uno studio di fattibilità, assolutamente necessario, su queste opere infrastrutturali». «Il viceministro Cancelleri, che a breve sarà in Calabria – conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle – si già detto disponibile ad ascoltare i sindaci del Catanzarese su tale argomento. Tuttavia è ovvio che l’istanza debba partire dal territorio affinché il Ministero possa fare la sua parte».