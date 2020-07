Siclari (FI): “Ottima la conferma di Oliveti Presidente Enpam, auguri a Galbani e Malagrino”

REGGIO CALABRIA – «Ad Alberto Oliveti va il mio sincero augurio per la rielezione a presidente della Fondazione Enpam. Da medico non posso che essere soddisfatto di questa conferma considerando che siamo di fronte a un medico di grande esperienza. Un caloroso augurio di buon lavoro va anche ai due vicepresidenti, Luigi Galvano, in rappresentanza di tutti gli iscritti e Giampiero Malagnino eletto tra i liberi professionisti».

Ad accogliere con entusiasmo e soddisfazione la votazione del direttivo dell’Enpam è il senatore forzista Marco Siclari che da medico non ha potuto che valutare positivamente la scelta di confermare Oliveti.