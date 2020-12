Sostegno a operatori e lavoratori di cultura e spettacolo: incontro tra il Forum delle Associazioni e Imprese Culturali e il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà e l’assessore alla Cultura Scopelliti

Reggio Calabria – Si è tenuto, in modalità online, l’incontro tra il Forum delle Associazioni e Imprese Cultura e il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore Rosanna Scopelliti per il sostegno agli operatori e lavoratori della cultura, dello spettacolo.

Sia le Associazioni firmatarie del appello e della richiesta d’incontro, coordinatati da Pino Rotta, presidente di Club Ausonia Helios Magazine, che il Sindaco e l’Assessore hanno considerato l’incontro come un importante avvio di confronto collaborativo, nell’interesse tanto degli operatori delle Associazioni che della dell’Amministrazione Comunale e Metropolitana.

Dopo la introduzione di Pino Rotta, che ha riassunto le esigenze di programmazione e sostegno che le associazioni ponevano all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, sono intervenuti rappresentanti delle Imprese e delle Associazioni culturali che hanno sostenuto e ampliato quanto illustrato dal Coordinatore.

Da canto suo il Sindaco Giuseppe Falcomatà, pur ribadendo il fondamentale valore delle Consulte instituite, ha ritenuto che l’avvio di tavoli tematici tecnici e progettuali, più mirati sarà un valore aggiunto a cui l’Amministrazione presterà massimo ascolto nel più breve tempo possibile.

L’Assessore Rosanna Scopelliti, si è detta soddisfatta e disponibile ad avviare tali iniziative e ha data appuntamento a breve scadenza con i rappresentanti del Forum e delle Associazione che intanto hanno già fatto richiesta di aderire all’iniziativa.

Comincia così quest’importante esperienza nuova nel metodo e nelle finalità in una città quale è Reggio Calabria e nell’intera Città Metropolitana, dove la bellezza e la cultura non rappresentano solo un fondamentale elemento di crescita civile e sociale ma anche un importante settore economico.

Hanno partecipato all’Incontro: il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Cultura Rosanna Scopellitti, e i firmatari dell’appello:

-Club Ausonia Helios Magazine (associazione promotrice)

Pino Rotta Presidente

Kreszenzia Gehrer pittrice

-Scena Nuda

Teresa Timpano

– Massimo Barilla, Mana Chuma

-Mattanza Associazione

Mario Lo Cascio

Rosamaria Scopelliti

Michele Carilli Associazione Carma

-Galleria Tcnè

Angela Pelllicanò

-Nuovo Laboratorio Lirico

Alessandro Tirotta

-Orchestra del Teatro Cilea

Pasquale Faucitano

-Spazio Teatro

Gaetano Tramontana

-Associazione Adexo

Katia Colica e Antonio Aprile

-Biblioteca dei Ragazzi Coop Sociale

Anna Calarco

-Associazione culturale Magnolia

Rosanna Melito

Elvira Calluso

-Pagliacci Clandestini aderisce

Donatella Mannuzza

-Accademia Hen Dance Center

Claudio Bagnato

-La Rosa del Pozzo

Antonino Santisi

-Associazione culturale “Sfântul Andrei”

Iancu Ana Mura

-Centro studio danza

Gabriella Cutrupi

-ASD Isadora Dance Academy

Graziella Bellantone

-Asd Divina

Mariarosa Verduci

-Sparkling Diamonds Centro Studi Musicals Calabria

Eugenia Chindemi

-Eleonora Scrivo poeta e scrittrice