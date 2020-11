Sviluppo, Carè (PD): “Calabria determinante per la crescita del Paese”

ROMA – “Il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Calabria, con opportuni investimenti nell’industria turistica, segnerà inevitabilmente lo sviluppo della Regione nei prossimi anni”. Lo afferma il deputato del Pd Nicola Carè, eletto nella circoscrizione estero e di origine calabrese. “La drammatica esperienza che stiamo vivendo, legata all’emergenza sanitaria, non ci deve impedire – osserva – di guardare oltre e progettare lo sviluppo della nostra terra. La Calabria può raggiungere traguardi che oggi sembrerebbero inaspettati, ma certamente realizzabili nell’immediato futuro”. “In tale contesto, investire su startup che puntino – aggiunge – su innovazione e tecnologie avanzate potrebbe offrire un contributo determinante alla crescita economica della Regione, oltre a fornire risposte adeguate in termini occupazionali”. “Un ruolo determinante – spiega il deputato del Pd – potrebbe essere offerto dai tanti giovani di attestata qualità presenti sul territorio regionale e dai numerosissimi calabresi all’estero, desiderosi di investire nella terra d’origine e rendersi protagonisti del suo sviluppo. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che l’emigrazione degli ultimi decenni ha subito un’evoluzione: ha riguardato principalmente giovani laureati sui trent’anni che potrebbero trovare nuovi stimoli nell’investire competenze ed energie nella terra d’origine”. “Rimango fermamente convinto – conclude – che con una programmazione all’altezza ed efficaci strategie di sviluppo, la Calabria possa giocare un ruolo determinante nella crescita del Paese nei prossimi anni”.