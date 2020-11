Trebisacce, approvato il progetto esecutivo di riqualificazione e miglioramento del Centro Sportivo 108

TREBISACCE – Con delibera di G. M. n. 177 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO 108 SITO SUL LUNGOMARE OVEST – TREBISACCE (CS)” nell’importo complessivo di euro 700.000,00.

Detto progetto è stato presentato nell’ambito del bando della Presidenza del consiglio dei Ministri “SPORT E PERIFERIE 2020”, che garantirà la copertura finanziaria.

L’area oggetto di intervento in località 108 risulta essere di grande attrattiva in quanto un tempo, soprattutto nel periodo estivo, di grande frequentazione. Tale tratto assume una particolare importanza in quanto le attività svolte al suo interno erano molteplici. I campi da tennis, da volley, e da beach volley, durante il periodo estivo, davano vita a una serie di tornei organizzati da privati con afflussi di gente che sfioravano le 1500 presenze giornaliere. Per non parlare del campo di calcio a 8 che con la sua piccola tribuna ospitava altrettanti spettatori assiepati lungo il perimetro che lo delimita.

Il progetto dell’intervento di riqualificazione del “Centro Sportivo 108” nella fattispecie prevede:

• Il rifacimento della superficie di gioco con una pavimentazione sportiva in erba sintetica di ultima generazione, per i campi da calcio;

• Il ripristino delle superfici da gioco del campo da tennis e di volley;

• La realizzazione di un manufatto in struttura prefabbricata del locale destinato a spogliatoi, servizi igienici, uffici e magazzini/deposito;

• Recinzione perimetrale dall’intero complesso sportivo;

• Sistemazione dei percorsi interni;

• Recinzione perimetrale campo da volley;

• Cancelli d’ingresso;

• Area da destinare a parcheggio;

• Riqualificazione aiuole esistenti e strade di accesso e collegamento.

Il Sindaco Franco Mundo, nell’esprimere la propria soddisfazione e ringraziare gli uffici e i tecnici, ha dichiarato che: “Il principale obiettivo è quello di rinnovare uno spazio a servizio dell’insediamento dove svolgere attività di interesse collettivo, di ricreazione e tempo libero, che possa diventare luogo di incontro e di scambio degli abitanti dell’area urbana, ma soprattutto riqualificare l’intera zona con la strada di accesso e l’inserimento di gabbionature antierosione poste sul litorale, al di sotto della strada in questione e realizzare in questo modo una terrazza sul mare. Tale gabbionatura avrà lunghezza pari a ml 150,00 ed altezza pari a ml 2,00, arrivando, quindi a posizionare mc 600,00 di gabbionature. La riqualificazione prevede anche la bitumazione della suddetta strada, con marciapiede e illuminazione. Questo è stato da sempre obiettivo prioritario dell’amministrazione comunale che si spera possa essere finalmente realizzato. A conferma della modernità e lungimiranza si rileva che il progetto mira ad utilizzare energie alternative nell’ambito della sostenibilità ambientale in quanto è prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico atto alla produzione di energia elettrica in sito. Tale impianto verrà posto sul tetto dello spogliatoio ed avrà un’estensione pari a circa mq 80,00 e sarà composto da 50Bmoduli che svilupperanno una potenza di picco pari a 13,00 kWp.”