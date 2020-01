Trebisacce, nuovo progetto per l’ammodernamento e il miglioramento dell’isola ecologica

TREBISACCE – Trebisacce continua il proprio percorso di attenzione ambientale e di lavoro sulla crescita delle infrastrutture cittadine.

L’Amministrazione comunale di Trebisacce ha infatti realizzato un importante progetto destinato all’ammodernamento dell’Isola Ecologica sita in via Riviera delle Palme.

Il progetto, che prevede opere e lavori per oltre 32.000.00 Euro, è stato sottoposto a richiesta di finanziamento nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate”, e si pone come obiettivo di rendere il centro di raccolta cittadino ancora più efficiente e moderno contribuendo così a migliorare ulteriormente le dinamiche proprie di un servizio di raccolta differenziata che ha raggiunto percentuali ragguardevoli, in continua crescita.

“Trebisacce – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – ha scelto di dedicare impegno e risorse al profilo della cura ambientale, mettendo costantemente in campo azioni finalizzate a potenziare la raccolta differenziata. Prendersi cura del nostro ambiente, della nostra terra, significa tutelare il futuro dei nostri giovani, creare le condizioni di sviluppo e ricaduta occupazionale per un turismo che guarda sempre più all’ambiente nella creazione dei propri indirizzi di scelta.

La riorganizzazione dell’Isola Ecologica, che potrà partire con questo primo intervento, è solo uno dei tanti tasselli che formano insieme il quadro di un’azione costante e continua, rispetto alla quale non ci risparmieremo mai, consapevoli dell’importanza della cura dell’ambiente”.