Trebisacce, protesta per i disagi Farmacia territoriale

TREBISACCE – Il sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, ha scritto una missiva alla Dott.ssa Bettelini, responsabile dell’ASP di Cosenza, e alla Responsabile del dipartimento Farmacie Territoriali, per segnalare i disagi per le modalità di ritiro dei farmaci salvavita presso la Farmacia territoriale Trebisacce.

Nella missiva si legge:

“Dopo la denuncia di alcuni utenti, mi sono recato di persona per verificare il disagio nel ritiro dei farmaci per pazienti gravi e affetti da malattie oncologiche, soprattutto il lungo tempo di attesa, presso la farmacia territoriale che serve sedici comuni.

In proposito, pare opportuno segnalare la necessità di procedere più velocemente alla consegna dei farmaci, aumentando i giorni ed evitando lunghe attese, previa organizzazione di un piano Covid per evitare anche rapporti ravvicinati tra pazienti e familiari.

Infine, si sollecita l’adozione delle opportune variazioni e integrazione dei relativi capitoli di spesa al fine di non creare eventuali disservizi.

Tanto si chiede nell’interesse generale degli utenti”.