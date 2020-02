Trebisacce, sottoscritta duplice convenzione con l’ITC Filangieri

TREBISACCE – L’Amministrazione comunale di Trebisacce, su impulso dell’Assessore all’Istruzione Avv. Roberta Romanelli, e l’Istituto Tecnico Statale G. Filangieri di Trebisacce hanno sottoscritto una duplice convenzione, il cui fine è creare nuove opportunità di collaborazione tra gli enti e di crescita per gli alunni della prestigiosa realtà scolastica.

Premesso che l’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nell’ambito della convenzione è stato prevista l’attivazione, per alcune ore settimanali di uno sportello di informazione finanziaria di prima assistenza curato dagli studenti e dedicato ai cittadini, affinché gli stessi possano districarsi tra le scelte del mondo finanziario attraverso processi decisionali consapevoli.

Al contempo, nell’ambito del costante percorso di sensibilizzazione all’educazione ambientale e di diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile soprattutto tra i più giovani, è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Comune di Trebisacce e Istituto Tecnico Filangieri di Trebisacce per la realizzazione di attività ed azioni di sostenibilità ambientale.

“Il mondo della Scuola e l’Amministrazione comunale di Trebisacce – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli – continuano il proprio percorso parallelo, ma, a differenza delle rette che non si incrociano mai, possiamo dirci fieri delle costanti interazioni che si vengono a creare. Abbiamo accolto con entusiasmo le proposte che ci sono pervenute dall’Istituto G. Filangieri, e siamo sicuri che porteranno a concreti vantaggi per tutti i cittadini del territorio e per gli studenti, che confrontandosi con nuove sfide quotidiane, crescono imparando. Continua dunque l’impegno dell’Amministrazione comunale di Trebisacce a perseguire una politica di pieno sostegno nei confronti della Scuola, certi che la costruzione di un futuro migliore passi per la creazione di tutte le condizioni idonee per la crescita degli studenti, sotto il profilo culturale e formativo ”.