UGL Telecomunicazioni chiede tavolo istituzionale per Abramo Customer Care

LAMEZIA TERME – “Alla luce del confronto avuto in questi giorni con l’Azienda Abramo relativo alla chiusura del sito di Lamezia Terme con il conseguente trasferimento di tanti lavoratori sul sito di Settingiano (Cz) e prendendo atto delle dichiarazioni da parte di Fondazione Terina che, attraverso il suo Presidente, ha chiesto che l’area ex sir sia destinata ad ospitare l’aula bunker per il processo rinascita Scott, la nostra organizzazione sindacale ha inteso scrivere a tutti gli attori interessati a tale problematica unitamente al sindaco di Lamezia ed all’Assessore Regionale al Lavoro.

Scopo della missiva l’apertura di un tavolo istituzionale per comprendere quali siano i margini per avviare un confronto che possa consentire soluzione di un problema che, se non risolto per tempo, vedrà tanti colleghi del sito operativo Abramo Customer Care di Lamezia dover affrontare un trasferimento di sede che comporterebbe tante difficoltà economiche per gli stessi”.

Segreteria Regionale UGL Telecomunicazioni