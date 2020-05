Vicenda tamponi, l’Associazione Malati Cronici del Lametino chiede dimissioni Belcastro e Cotticelli

LAMEZIA TERME – “Sulla vicenda tamponi conservati a Frascineto e non ancora processati, sulla lentezza di tali operazioni, sull’incapacità di dirigere la sanità calabrese e sulla penosa e gravissima vicenda che riguarda Lamezia Terme dove ci sono tre macchinari che avrebbero potuto dare l’esito dei tamponi in circa 20 minuti e non utilizzati per come la gravità del momento avrebbe richiesto, l’Associazione Malati Cronici del Lametino chiede le immediate dimissioni del dirigente Belcastro, del commissario Cotticelli e dei responsabili della sanità lametina .

Quello che stiamo registrando non può essere considerato un fatto normale né di ordinaria amministrazione ma è il segno tangibile di una totale incapacità a dirigere la sanità calabrese e quella lametina creando soltanto sfiducia, malumore e paura sia sui pazienti che sul personale sanitario.

Ne consegue un giudizio del tutto negativo, per come piu volte espresso sulla gestione Santelli.

Giuseppe Gigliotti, presidente dell’Associazione Malati Cronici del Lametino

Giuseppe Marinaro, coordinatore Associazione Malati Cronici del Lametino