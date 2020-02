Villa San Giovanni, erosione costiera: l’amministrazione annuncia la stipula della convenzione che porterà fondi per la protezione della costa

VILLA SAN GIOVANNI – L’Amministrazione comunale sarà impegnata il prossimo lunedì mattina al tavolo tecnico convocato, su impulso del Sindaco f.f., alla Città metropolitana di Reggio Calabria per discutere e decidere sull’emergenza legata all’erosione della costa villese.

Maria Grazia Richichi ha inteso invitare al tavolo anche la minoranza consiliare e il rappresentante del Comitato per la difesa della costa di Cannitello.

L’Amministrazione è sempre stata molto attenta al tema ed ha da subito sposato la battaglia intrapresa dal Comitato sollecitando il finanziamento regionale con richieste formali ed incontri alla Cittadella regionale, partecipando a numerosi tavoli tecnici e politici in Prefettura e alla Città Metropolitana, mantenendo una continua interlocuzione con RFI ed Arpacal per l’utilizzo della sabbia dragata dalle invasature portuali, convocando e partecipando, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’opposizione, a ben due consigli comunali sul tema, di cui uno “aperto” alla cittadinanza ed uno straordinario all’esito del quale è stata deliberata la richiesta dello stato di calamità e di emergenza. Insomma, un lavoro incessante che finalmente sembra, grazie alla sinergia fra istituzioni e del comune con i cittadini, portare importanti risultati.

Siamo molto felici e orgogliosi di poter annunciare che lunedì prossimo la Citta Metropolitana sarà invitata in regione a firmare la Convenzione che attendevamo da mesi.

L’amministrazione lo ha appreso dal Senatore Marco Siclari che ha più volte sollecitato, in questi mesi, anche in presenza del Sindaco Giovanni Siclari, il Dirigente del Dipartimento lavori pubblici Ing. Pallaria, che oggi stesso ha dato certezza di quanto annunciamo.

Anche oggi, il Senatore Marco Siclari è stato più volte in contatto con il Dipartimento regionale fino ad arrivare a questo importante risultato che è vitale per la nostra costa.

La Regione Calabria, con la firma della convenzione, metterà a disposizione della città metropolitana le somme di 1.800.000,00 euro destinate alle misure volte a fronteggiare la problematica mediante la stipula della convenzione.

L’erosione costiera e le opere di ripascimento rappresentano una priorità per questa amministrazione che vuole lavorare in sinergia con le diverse istituzioni per realizzare le opere che sono in programma e per restituire il litorale alla Città di Villa San Giovanni.

Ringraziamo per la collaborazione i cittadini di Cannitello che sono stanchi ed esasperati per quanto accade, pertanto ci auguriamo che, difronte alle emergenze della nostra città ed a questi risultati positivi e concreti, l’opposizione decida di collaborate per raggiungere i risultati sperati dai cittadini. Adesso puntiamo ad ottenere lo Stato di Emergenza.