Zingaretti a Catanzaro: “Piano per il rilancio della Calabria”

CATANZARO – “Mi fa piacere essere tornato in Calabria perché le promesse si mantengono. Non so se tanti leader della destra che hanno battuto questa terra prima del voto siano tornati. Ora si rilancia sulla strada del rinnovamento e di un piano per la Calabria perché questa terra va amata ed ha bisogno di un grande riscatto”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Catanzaro per partecipare ad un incontro con il candidato governatore sostenuto alle regionali Pippo Callipo, e con i consiglieri eletti.

“Io – ha aggiunto – ho difeso questa terra, ho sostenuto la candidatura di Pippo Callipo e sono contento che il Pd è il primo partito della Calabria. Ovviamente mi dispiace che le divisioni in questo campo ci abbiano impedito di vincere. E ora si apre una fase nuova anche in Calabria con un piano per la regione, la ricostruzione di una forza politica e di un campo di forze per spingere il nuovo Governo regionale, che ancora non si è insediato, a mantenere gli impegni presi”.