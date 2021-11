Ponferrada dedica spazio agli alberi da frutto del Bierzo

Il sindaco di Ponferrada, Olegario Ramon, ha presentato questo martedì Piantare alberi da frutto a El Bierzo completa i lavori di urbanizzazione nelle vicinanze del Museo dell’Energia, a cui la Fondazione Ciudad de la Energía (Ciuden) ha stanziato quasi due milioni di euro. Un totale di 40 copie di Mela, pera, castagna e ciliegia L’assessore ha spiegato che si sta lavorando per “evidenziare l’importanza del settore agroalimentare come via per il futuro di questa regione”.

Nello specifico, l’azienda è composta da dodici meli Reineta, dieci peri della varietà, dieci castagni Parede e dieci ciliegi. Tutti gli alberi provengono da strutture Vivaio di Seoden Nella città di Pobladura de las Regueras alberi da frutto “tipici del Bierzo”, ha osservato Ramon, il quale ha spiegato che la fattoria sarebbe un esperimento pilota per confrontare la diversa crescita degli alberi selvatici e curati per produrre frutti.

Da parte sua, il direttore generale di Ciuden, Arsenio Terrón, ha indicato che la misura avrebbe “rafforzato il settore primario” e “Valutare l’energia verde a El Bierzo”. Sulla stessa linea, il direttore artistico di Frutas de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, ha apprezzato la creazione di questo nuovo punto di riferimento in città in un luogo dove il patrimonio industriale e le tradizioni agricole, “le due gambe che ci sono sempre state”, sono una stretta di mano.