Popocatepetl è ancora arrabbiato e vomita fuoco, come si dice a Puebla

La sua furia, durata circa una settimana e che ha mantenuto l’intera regione dominata dalla terza fase di allerta gialla, le strade, le case e i parchi di Puebla grigi come polvere di streghe, ha fermato le attività all’aperto in quello stato e nei vicini Tlaxcala, Morelos e il stato del Messico, e nella capitale con fermate intermittenti per la partenza e l’arrivo degli aerei.

Intere famiglie nella zona più a rischio di Puebla hanno preparato le loro cose per 72 ore, pronte a iniziare l’evacuazione se l’umore di Bobo continua a crescere, perché la scienza non è ancora riuscita a scoprire come paralizzare, pacificare o controllare le sue forze nel profondo viscere della terra.

Il personale dell’esercito è arrivato a Santiago Jalitcentla e Paso de Cortes per rimanere in allerta nel caso fosse necessario attuare il Piano GN-A e il Piano DN-III-E.

E sebbene gli specialisti vedano che non c’è ancora pericolo per la vita, residenti come Dorita, una vicina di Puebla e amica di Prensa Latina, hanno detto che li spaventa il ruggito del leone, il fuoco che esala e le ceneri che si accumulano nel loro cortile. Dicono il contrario.

Spiega che lei e la sua famiglia hanno tutto ciò di cui hanno bisogno “in valigia” e sono in contatto con la Guardia Nazionale, in modo che non accada loro quello che è successo alla famiglia Pompeii quando il Vesuvio si è riempito di tanta rabbia e li ha sorpresi con una spessa lava che Pompei è scomparsa dalla mappa migliaia di anni fa, e la gente è ancora terrorizzata, soprattutto quando affronta qualcosa come Bobo.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso di chiudere le scuole pubbliche e private nei 58 municipi di Puebla, lo Stato del Messico e Tlaxcala più vicini al Dragone e ha ordinato loro di tornare a seguire le lezioni attraverso la piattaforma Aprende en Casa, come ai tempi della epidemia di Covid-19.

Sono stati 40 i comuni che hanno avviato questo metodo, ma un’altra aggiunta continuerà se il vulcano non si calma, ha detto il governatore dello stato che ha annunciato la sospensione delle partite di baseball nel parco Hermanos Serdán, sempre a Puebla. Come tutte le attività all’aperto.

Nel vicino Stato del Messico, Amecameca, Ecatzingo, Tepetlixpa, Ozumba e Atlautla sono i comuni che hanno aderito al programma di segregazione online nelle scuole di tutti i livelli educativi.

Luis Felipe Puente, coordinatore della protezione civile, ha spiegato che sebbene al momento non sia necessaria l’evacuazione nell’area, occorre predisporre le procedure da seguire, e per questo sono presenti oltre duemila elementi del Ministero della sicurezza dei cittadini sostegno della popolazione.

A Morelos, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di sospendere le lezioni in presenza nei comuni che circondano il vulcano Huiapan, Oquitoco, Temuac, Titilla del Volcan, Ycapixtla e Zacolpan de Amilpas.

Al contrario, a Tlaxcala sono stati i comuni di Papalotla de Xicohténcatl, Zacatelco, Natívitas, Tepetitla de Lardizábal, Xicohtzinco, Tenancingo e San Pablo del Monte a frequentare classi virtuali a causa dello stato di emergenza e del coordinamento governativo della protezione civile ha fatto accadere questo. Sono stati aperti 25 rifugi temporanei in 17 comuni dello stato.

Fortunatamente, i ricercatori del Dipartimento di Vulcanologia dell’Università Nazionale hanno convenuto che, sebbene non sia possibile prevedere l’attività futura di Popocatepetl, è probabile che rimanga più simile all’attività di Popocatepetl negli ultimi 27 anni. Più grande, per sviluppare un livello peggiore.

m/ma