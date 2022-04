Porsche ha ridotto le vendite del 5% fino a marzo a causa del calo in Cina e negli Stati Uniti

Produttore tedesco di auto sportive Porsche ridotto le loro vendite Tra gennaio e marzo 5%, fino a 68.426 unità, dopo Declino in Cina e negli Stati Unitida chi è stato colpito Problemi di approvvigionamento e logistica legate allo scoppio della nuova epidemia. Porsche ha riferito giovedì che le vendite sono aumentate nel primo trimestre in Europa, ma sono diminuite nel resto delle regioni.

Direttore vendite e marketing Detlev von Platten, soddisfatta di queste cifre viste le “condizioni particolari dell’intera industria automobilistica”. Secondo Platten, l’emergere di nuovi focolai dell’epidemia di coronavirus in Cina e in altre regioni ha creato notevoli problemi di approvvigionamento e logistica. Ma La domanda di vetture Porsche è molto buona in Europa, America e CinaSoprattutto auto a quattro ruote motrici.

Platten è stato cauto sul secondo trimestre a causa della guerra in Ucraina, le cui implicazioni Porsche analizza costantemente. La casa automobilistica mantiene le sue previsioni di profitto per il 2022, pur riconoscendo che “le attuali incertezze sullo sviluppo futuro dell’epidemia di Covid-19, la gravità delle carenze di prodotti intermedi e materie prime, il problema del diesel e la guerra in Ucraina Continuare a ridurre significativamente l’accuratezza delle previsioni“.

A Cinail più grande mercato di Porsche, le vendite nel primo trimestre sono scese a 17.685 unità (-20%), in Stati Uniti d’America fino a 13.042 unità (-25%), mentre in Europa È salito a 22.791 unità (+18%), di cui 6.925 unità vendute in Germania (+16%).

Il peperoncino di Cayenna Era il modello più venduto a marzo con 19.029 consegne (19.533 unità l’anno precedente), seguito da Cosa era Con 18.329 consegnate (22.458 unità) e 911 con 9.327 unità (9133 unità). A marzo, Porsche ha venduto 9.470 unità del modello taycan, la prima vettura sportiva completamente elettrica (9.072 unità un anno fa). subordinare Panamera 7.735 unità (5.600 unità) consegnate e 718 Boxster Sono 718 caimano4.536 unità (6.190 unità).