Porsche Macan elettrica ritardata fino al 2024 e Porsche non è da biasimare – Notizie – Hybrids & Electrics

Nessun marchio vuole ritardare le sue uscite. La roadmap del marchio è lunga e molto specifica. I tempi sono fissati per ragioni di produzione, sviluppo e strategia commerciale. Tutti i movimenti ruotano attorno a quell’asse del tempo che raramente subisce aggiustamenti. Tuttavia, ci sono momenti in cui le scadenze non possono essere rispettate e le strategie devono inevitabilmente essere ritardate. Questo è quello che è successo con Porsche Macan, il suo lancio commerciale è stato posticipato al 2024 per motivi che esulano dal marchio tedesco stesso.

Il Porsche Macan È chiamato ad essere un veicolo molto importante nella strategia a corto e medio raggio di Porsche. I tedeschi si concentrano così tanto sull’elettricità che dovrebbero prestare tutta la loro attenzione. successo con Porsche Taycan Aprendo la porta a più lanci 100% elettrici. Nelle alte sfere di Stoccarda, sperano che la McCann elettrica diventi uno dei modelli della famiglia, se non il più, e quindi il trasformatore del cambiamento.

Negli ultimi mesi, abbiamo visto la Porsche Macan di nuova generazione sottoporsi a test in ambienti diversi e in momenti diversi nella fase di sviluppo. Una tappa che dovrà essere completata il prossimo anno. I piani iniziali prevedevano che il lancio commerciale avverrà nella prima metà del prossimo anno, ma non sarà così. I piani sono cambiati e i ritardi nello sviluppo del software hanno fatto sì che la nuova data di commercializzazione fosse il 2024.

Macan Testing continua il suo corso, testato in tutti gli scenari possibili

Questo è quanto ha confermato Porsche: Lo stesso Oliver Blum, CEO di Porsche, ha commentato: “Lancio sul mercato nel 2024”. Che fine ha fatto un tale disturbo? La cosa più terribile di questa situazione è che non è colpa della Porsche stessa. Gli operai dell’azienda hanno rispettato le scadenze, ma se lo sviluppo della parte tecnica segue un buon percorso, lo stesso non si può dire per la parte elettronica. Il software di controllo e gestione non è pronto perché Cariadela società controllata di Volkswagen e responsabile della sua creazione, Impossibile finire in tempo.

I rapporti indicano che la società è molto in ritardo nella creazione del codice per il nuovo lotto di prodotti elettrici del Gruppo Volkswagen. Porsche non è l’unica interessata, perché Sembra che Audi e Bentley annunceranno presto problemi simili in versioni più spot come l’Audi A6 e-tron.. Il problema riguarda principalmente tutti i nuovi modelli Piattaforma DPI Del conglomerato tedesco, il più avanzato dell’intero gruppo che scatenerà lanci insoliti come il Macan.

Nonostante il ritardo sia di pochi mesi, La strategia di Porsche potrebbe crollare prima che i modelli concorrenti appaiano prima del previsto. Abbiamo recentemente appreso che questo non sarà l’unico SUV elettrico che Porsche prevede di lanciare sul mercato, poiché è stato confermato che ci sarà Un modello speciale sulla Porsche Cayenne. Sarà posizionata come l’ammiraglia della famiglia, sarà 100% elettrica e avrà tre file di sedili. Il suo design sarà “ammiraglia” e tra i suoi concorrenti ci sono nomi come BMW iX.