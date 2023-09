Porsche, soddisfatta del primo anno dopo l’IPO

A un anno dal suo debutto in Borsa, avvenuto il 29 settembre 2022, Porsche AG fa il punto sui risultati degli ultimi mesi e presenta la sua visione per i prossimi anni.



Porsche AG fa il punto sul primo anno dopo l’IPO prevista per il 29 settembre 2022. “Oggi possiamo dire che la nostra IPO ha avuto un completo successo. “Questo è stato positivo per i nostri clienti, così come per i nostri azionisti e dipendenti”, afferma Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG. “Grazie a una maggiore libertà e flessibilità nel business, possiamo stabilire le nostre priorità. Possiamo anche agire più rapidamente e con maggiore concentrazione. In un ambiente globale dinamico e stimolante, questo è ora più importante che mai.”

L’anno scorso Porsche ha stretto partnership con aziende del settore automobilistico. Programmazione, tra gli altri, Apple e Mobileye. “Azioni di questo tipo rappresentano un passo avanti e sono importanti per continuare a superare le aspettative dei nostri clienti anche in futuro, con prodotti desiderabili ed esperienze Porsche uniche”, sottolinea Lutz Mischke, vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Porsche AG responsabile per questa questione. Finanza e informatica. “L’indipendenza ci aiuta a guadagnare più velocità per ispirare i nostri clienti. Ciò va a vantaggio non solo degli azionisti, ma anche dei nostri dipendenti. In definitiva, il successo aziendale è la base per posti di lavoro sicuri e altamente attraenti a lungo termine in Germania.”





Il 29 settembre 2022 Oliver Blume e Lutz Mischke hanno suonato insieme il campanello della Borsa di Francoforte. È stata la più grande IPO in Europa per capitalizzazione di mercato e, solo tre mesi dopo, Porsche AG è stata ammessa all’indice azionario DAX in base alle regole di “ingresso rapido”. “Ciò dimostra la grande fiducia che il mercato dei capitali ha nel nostro marchio, nella nostra strategia di prodotto e nel nostro modello di business”, afferma Lutz Mischke.

Nella prima metà del 2023, il produttore di auto sportive ha registrato un significativo miglioramento del fatturato, delle consegne e degli utili operativi. “La domanda per le nostre auto è forte in tutto il mondo”, sottolinea Oliver Blume. “Attraverso la continua implementazione della nostra moderna strategia sportiva di lusso, investiamo costantemente nella nostra gamma di prodotti, nelle innovazioni e nell’ecosistema digitale. Vogliamo rendere i modelli Porsche ancora migliori, più esclusivi e desiderabili. Ci impegniamo per le edizioni limitate e stiamo espandendo la nostra programma Sunderfunch Dalle richieste speciali. “Siamo molto ben posizionati per il futuro, anche per quanto riguarda l’importante questione della sostenibilità.”

Le azioni Porsche sono molto apprezzate dagli investitori privati

Porsche persegue un obiettivo ambizioso per il 2030: garantire che almeno l’80% delle auto consegnate ai propri clienti siano elettriche. La prima auto sportiva completamente elettrica del marchio, la Taycan, è il pezzo forte. A partire dal 2024, il Gruppo Porsche sarà gradualmente elettrificato. L’arrivo sul mercato della Macan 100% elettrica è previsto per il 2024, mentre la 718 completamente elettrica sarà lanciata a metà del decennio. La Cayenne completamente elettrica dovrebbe essere lanciata nelle concessionarie poco dopo. Porsche prevede inoltre di lanciare un SUV 100% elettrico, che sarà posizionato sopra la Cayenne.





La struttura azionaria di Porsche AG rimane ampia e stabile a livello globale. Lutz Mischke: “Siamo particolarmente soddisfatti del grande interesse dimostrato dagli azionisti privati. Molti di loro non possiedono una Porsche, ma ora possono diventare azionisti della famiglia Porsche. Con la quotazione in borsa abbiamo reso il marchio ancora più reale .”

Nelle ultime settimane i mercati finanziari di tutto il mondo sono stati sotto pressione. Uno dei motivi è l’incertezza sulla crescita economica globale a seguito degli aumenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Allo stesso tempo, lo sviluppo economico della Cina viene guardato con una certa preoccupazione. Tutto ciò ha influenzato il prezzo delle azioni di PAG911.

Sebbene la situazione macroeconomica rimanga molto complessa, Porsche ribadisce le sue previsioni per l’anno in corso e per gli anni successivi: a meno che l’economia o l’offerta non peggiorino in modo significativo, si prevede un utile operativo compreso tra il 17 e il 19%. Queste cifre si basano sul presupposto che il fatturato sia compreso tra 40 e 42 miliardi di euro. Nel lungo termine Porsche punta a raggiungere un utile operativo sulle vendite superiore al 20%.

Disclaimer

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che riflettono le attuali opinioni del Dr. Ing.hc F. Porsche AG rispetto ad eventi futuri. Queste dichiarazioni sono soggette a numerosi rischi, incertezze e ipotesi. Si basa su ipotesi relative allo sviluppo del contesto economico, politico e giuridico in ciascun paese, regione economica e mercato, in particolare nell’industria automobilistica, che abbiamo formulato sulla base delle informazioni a nostra disposizione e che consideriamo realistiche al momento. momento della pubblicazione. Se uno qualsiasi di questi rischi e incertezze si materializza o se le ipotesi alla base di una qualsiasi delle dichiarazioni previsionali di Porsche AG si rivelano errate, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato si basano solo su circostanze alla data di pubblicazione. Non aggiorniamo i dati in modo retrospettivo. Questi dati sono validi alla data di pubblicazione e potrebbero essere sostituiti. Le informazioni qui contenute non costituiscono un’offerta di acquisto o vendita di titoli.