Porsche Taycan: da costa a costa in America in meno di tre ore

Uno Porsche Taycan Guidata da un pilota professionista, ha battuto il Guinness World Record per il tempo di ricarica più breve per un’auto elettrica da costa a costa, durando appena 2 ore 26 minuti 48 secondi.

Si tratta di un calo significativo rispetto al record precedente, detenuto dalla Kia EV6, che ha trascorso 7 ore, 10 minuti e secondi nelle stazioni per ricaricare la batteria dell’auto in modo che potesse continuare il suo viaggio.

È una dichiarazionePorsche ha spiegato che la Taycan è stata guidata da Wayne Gerdis, che ha lasciato Los Angeles per New York. La lunghezza totale del volo era di 2834,5 miglia.

“Se dovessi confrontare le prestazioni di tutte le auto elettriche che ho guidato finora, la Taycan è il punto di riferimento”, ha sottolineato Gerdes.

Il pilota è considerato il migliore in pratica ipermiglio (Guidare l’auto utilizzando tecniche di guida efficienti per risparmiare carburante) Si noti che la Porsche Taycan è passata dal 6 all’82 percento della batteria in soli 22 minuti. Gerdes ha utilizzato un caricabatterie da 350 Kw utilizzando le stazioni di ricarica di Electrify America.

Porsche ha spiegato che per completare i requisiti per ottenere il Guinness dei primati, Gerdes doveva prendere nota di ogni stazione che faceva per ricaricare la batteria; Un testimone oculare ha assistito alla ricarica della batteria in tutte le occasioni.

Il viaggio è stato anche documentato e il veicolo è stato tracciato dal GPS. Porsche ha specificato che il veicolo utilizzato per completare il record era una Porsche Taycan standard del 2021, dotata di Performance Battery Plus e dotazioni come il cruise control adattivo.

