Porta del Diavolo – Stampa Latina

De acuerdo con la tradizione orale, tan rica in las Americas, en tiempos de los colonos, the hija de uno de los terratenientes de Los Planes de Renderos, llamada María de La Paz, fue cortejada for el mismísimo Satanás, ya que ella era my bellissimo.

La tenne privata della sua libertà in una delle famose grotte situate nel luogo, tuttavia, nessuno conosce la sua destinazione finale, in quanto hanno trovato solo un pezzo di stoffa che portava al collo il giorno del suo rapimento.

Si dice che suo padre, Rosendo Renderos – da qui il nome del cantone in cui si trova – fosse deciso a non lasciarla nelle grinfie del malvagio essere, e uscì per inseguirlo quando scese la notte.

L’angelo caduto, vessato da tutti gli inquilini, fuggì attraverso le montagne e ne abbatté una parte con un colpo solo.

Da allora, per la forma ad arco con cui il forte impatto ha scolpito la catena montuosa, il sito è stato chiamato Puerta del Diablo.

L’escursione è ora un parco a tema dove si può godere di una vista panoramica che comprende l’Oceano Pacifico, il Lago Ilopango e il vulcano San Vicente.

Insomma, è una delle mete turistiche preferite dai salvadoregni e dagli stranieri. (tratto da orb)