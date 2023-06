Porta energia in luoghi remoti

Il trasporto marittimo è in pieno sviluppo. L’inclusione di nuove tecnologie di propulsione come l’idrogeno o la raccolta di energia attraverso turbine eoliche senza pale e pannelli solari segna la decarbonizzazione di uno dei settori più inquinanti. Una delle sue missioni è proprio la trasmissione di energia e lo fa sotto forma di combustibili come petrolio, gas o carbone. Ma cosa succederà se ciò che trasferisci Enormi batterie caricate con centinaia di megawatt di energia?

Questa è l’intenzione di PowerX, un’azienda giapponese che ha impiegato quasi un decennio a sviluppare la tecnologia necessaria per galleggiare La prima nave a propulsione o nave portabatteria. Il suo ultimo progetto, chiamato X, è stato presentato al Bariship, la fiera nautica internazionale che si tiene in questi giorni nella città di Imabari, nel sud del Giappone. Il suo obiettivo è farlo uscire dai cantieri navali Empari nel 2025 e le prime prove sul campo nelle acque giapponesi nel 2026.

Questa enorme nave, le cui caratteristiche tecniche di base sono già note, può sfruttare le sue moderne batterie per lo stoccaggio e il trasporto Energia elettrica in eccesso generata da fonti rinnovabili come l’eolico o il fotovoltaico. È un mezzo di trasmissione di potenza particolarmente utile in paesi come il Giappone, con le sue quasi 7.000 isole sparse nella sua geografia, e sostituisce la complessa costruzione e manutenzione dei cavi sottomarini.

caratteristiche

Quale sarà la prima nave di questo tipo a solcare i mari 140 metri di lunghezza, 18,6 metri di larghezza e 6 metri di pescaggio. Quanto alla propulsione di questo gigante marino, sarà elettrica, monoasse e con elica ad arco, che gli consentirà di percorrere fino a 300 km con 96 batterie (da 2,5 megawatt ciascuna) distribuite in container e Con una capacità totale di 241 MWh.

Per le batterie, corrisponde al design brevettato di PowerX, “con celle della batteria al litio ferro fosfato (LFP), più sicure e affidabili, garantendo Vita utile di oltre 6.000 ciclicome indicato in comunicato stampa. Sarà prodotto nella prefettura di Okayama con consegna prevista per la metà del 2024.

Barca gigante con batterie PowerX



Inoltre, lo garantiscono da PowerX Il sistema di batterie è modulare e altamente scalabile. Ciò consentirà l’installazione di moduli aggiuntivi per creare “navi da trasporto elettriche più grandi per soddisfare requisiti di missione specifici”. Per ora, potrebbero non sopraffare la più grande petroliera del mondo, la NS Pioneer lunga 297 metri, ma se avranno successo e le rinnovabili continueranno a crescere a questo ritmo, non dovrebbe sorprendere che quelle conosciute come serbatoi batteria Divennero re del mare.

Per garantire la massima sicurezza, Il sistema include meccanismi specifici per il controllo delle emissioni di gas e lo spegnimento degli incendiLe batterie contengono elementi altamente infiammabili. Per questo X dispone anche di un monitoraggio in tempo reale del sistema batteria e dei controller di carica per evitare eventuali errori.

Design del portabatteria X

PowerX Omicron

L’obiettivo di PowerX non è solo costruire la nave, ma anche rafforzare il business della trasmissione di potenza marina. Attualmente è alla ricerca di partner commerciali internazionali interessati a queste petroliere a batteria e ai potenziali porti adatti per utilizzarle. attualmente, Già firmato un accordo con la città di Yokohamache sarà la prima a beneficiare delle capacità offerte da questo tipo di nave.

altri siti

Oltre ai punti vendita tradizionali, che richiederebbero importanti lavori di ristrutturazione per poter ricevere e utilizzare queste gigantesche batterie galleggianti, PowerX punta a Le centrali termiche sono state smantellate per convertirle in punti di carico e scarico. Sarebbero luoghi ideali per la trasmissione di energia attraverso collegamenti alla rete di terra, soprattutto in aree difficili da raggiungere o dove l’energia rinnovabile non ha molto potenziale.

Questo è il potere di questi vettori: Trasferire l’energia rinnovabile in eccesso in un altro luogo. Vale a dire, le regioni ventose o desertiche in cui sono stati costruiti alcuni dei più grandi parchi fotovoltaici del mondo sono lontane dalle aree urbane. “Data la densità energetica delle celle agli ioni di litio esistenti, la petroliera è la soluzione perfetta per la trasmissione di energia marina terra-terra a breve distanza, integrando le reti di trasmissione interregionali esistenti”.

Per fare questo, prendono come esempio il loro paese, composto da migliaia di isole molto soggette a terremoti e circondate da acque profonde. Lì, navi come la X possono trasportare energia da regioni con vento e sole abbondanti come Kyushu e Hokkaido, dove viene generata la maggior parte dell’energia rinnovabile del paese, Alle aree urbane con una domanda più elevata per migliorare l’offerta.

Il più grande parco eolico offshore del mondo.

Oersted Omicron

In futuro, i responsabili di PowerX stanno valutando anche un altro possibile utilizzo. Le prestazioni delle batterie, in particolare la loro densità energetica, continuano a migliorare, man mano che il loro costo diminuisce. Pertanto, entro pochi anni, è molto probabile che vedremo questi tipi di navi come responsabili della trasmissione di energia tra i parchi eolici offshore e la terraferma. Considerato che il governo giapponese prevede di sviluppare 10 GW di eolico offshore entro il 2030 e 30-45 GW entro il 2040, questa soluzione può Sblocca luoghi precedentemente impensati per installare turbine eoliche offshore.

Pertanto, navi come la X consentirebbero una nuova installazione Parchi eolici offshore in aree in cui non è consigliabile installare cavi sottomarini, che in caso di guasto possono causare lunghi periodi di inattività e costose riparazioni. La società osserva che “l’uso della trasmissione di energia offshore tramite portabatterie può risolvere molte sfide associate all’energia eolica offshore, non solo in Giappone, ma anche contribuire all’adozione diffusa dell’energia rinnovabile in tutto il mondo”.

