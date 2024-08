Porta il suo amico andaluso in Italia e odia quello che fanno sulle spiagge: a prima vista, ordinario

La (sempre più) popolare creatrice di contenuti italiana Simona (@simona_marbella su TikTok) racconta la storia di come ha portato la sua amica andalusa a Genova (Italia) e ritorno. Odiano farlo in un paese con poche spiagge: C’è una spiegazione.

“A proposito di Malaga (e della Spagna in generale) HC’è una grande differenza nelle spiaggeInnanzitutto, la maggior parte è fatta di roccia e, in secondo luogo, sono spaccate Devi pagareHa avvertito in un video che ha raccolto migliaia di visualizzazioni e Mi piace.

Con questo intende i consigli comunali d’Italia Offrono spiagge alle multinazionali in cambio di un compenso in modo che possano controllarleQueste spiagge offrono un servizio ad un prezzo accessibile. Può sembrare banale come farsi pagare un’amaca o usare il bagno, ma costa quanto mettere un piede nella sabbia. Chi vuole andare in spiaggia non potrà entrare se non paga in anticipo.

“Il prezzo dipende da ogni ristorante e dalla sua parte di mare con proprietari diversi, Il mio amico ha detto che non c’è posto dove passeggiare e divertirsi.“, ha rivelato. Una cosa che gli piaceva di Genova era il cibo e l’acqua limpida.