qualche giorno fa, nvidia Rilasciata una versione modificata di Portal dalla testa ai piedi, con Incorporando il ray tracing che ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Significava anche il lancio di Nvidia Remix, una tecnologia che consentirà di rimasterizzare versioni di titoli classici con relativa “facilità” e includere il ray tracing.

Ora, dal canale YouTube Sogni digitali Hanno usato le loro abilità per insegnarlo Il portale RTX sembra incredibile, soprattutto se abbiamo l’RTX 4090, la nuova ammiraglia di Nvidia che è la scheda grafica più potente della storia. Inoltre, colgono anche l’occasione per confrontare il gioco con la sua versione originale. Dai un’occhiata qui sotto.

Portal RTX ha un bell’aspetto grazie alla tecnologia Nvidia Remix sull’RTX 4090

nel canale che hanno usato un RTX 4090 Per la registrazione video, il rendering del gioco a 120 fps e l’upscaling 4K tramite DLSS 3.0, questa impressionante scheda grafica non è in grado di animarla senza problemi.

Porta RTX Disponibile su Steam in modo completamente gratuito per tutti gli utenti che hanno già il gioco base nella propria libreria. Per quanto riguarda Nvidia, i prezzi per l’attuale generazione di schede grafiche sono un argomento Solleva critiche da parte degli utentiSi diceva che avrebbero potuto ottenere una riduzione dei prezzi nei prossimi mesi.