Portale di notizie del governo delle Isole Canarie

Il Centro è un consorzio di enti di ricerca, sviluppo e innovazione che, con finanziamenti europei, statali e delle Canarie, contribuiscono alla digitalizzazione delle imprese.

Il ruolo del Centro per l’Innovazione Digitale delle Isole Canarie (CIDIHUB) nel posizionare le PMI delle Isole Canarie all’avanguardia dell’economia digitale europea, Alfonso Cabello, vice consigliere presidenziale e presidente di Proexca, ha sottolineato in un recente incontro con il responsabile dell’estensione e dell’associazione Innovalia Relazioni Istituzionali CIDIHUB, Igor Suarez.

CIDIHUB, costituito da un gruppo di enti, dedica le proprie risorse a fornire competenze, risorse e formazione gratuita ad aziende ed enti pubblici che lo richiedono per affrontare le sfide digitali.

Questo consorzio è composto dall’Associazione Innovalia, dall’Istituto Tecnologico delle Isole Canarie (ITC), dall’Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie (IAC), dalla Piattaforma per gli Oceani delle Isole Canarie (PLOCAN), da Avantalia e dall’Istituto di Tecnologia di Tenerife e Energie Rinnovabili (ITER). Universidad de la Laguna e Parco della Scienza e della Tecnologia di Tenerife (PCTT).

Tutta la conoscenza accumulata da queste entità consente a CIDIHUB, con finanziamenti europei, statali e delle Canarie, di coordinare la fornitura di servizi diagnostici tecnologici completi, strategia aziendale digitale e accesso a varie soluzioni e risorse digitali.

Allo stesso modo, forniscono consulenza sulla progettazione e sviluppo del prodotto, sulla validazione e certificazione di prodotti e processi per la conformità agli standard di qualità e sicurezza, nonché supporto nella ricerca, sviluppo e innovazione. Inoltre, forniscono l’infrastruttura e le risorse necessarie per dimostrare il concetto e testare le tecnologie digitali.

Questi servizi coprono anche la formazione e lo sviluppo di abilità e competenze in specifiche tecnologie digitali, oltre a facilitare la trasformazione digitale attraverso metodologie e strumenti di supporto, tenendo conto anche della generazione di visione e strategia per le imprese digitali, garantendo che i beneficiari siano dotati delle conoscenze e delle risorse necessarie per adattarsi e prosperare in un ambiente digitale in continua evoluzione.