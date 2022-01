Portaltic.-Genitori di bambini piccoli, la maggior parte si lamenta del cambiamento del rumore bianco della home page di Google – Publimetro México

Madrid, 18 (Portaltico / EP)

Diversi utenti hanno segnalato nei giorni scorsi che i dispositivi smart di Google hanno cambiato il suono originale da quello che è noto come rumore bianco o rumore ambientale, con l’obiettivo di rilassarsi e dormire, che sembra interessare principalmente i genitori di bambini piccoli.

Come hanno spiegato sul forum di Google Nest, i dispositivi Google Home e Nest connessi, che integrano l’Assistente, hanno una funzione che riproduce suoni per aiutare gli utenti a rilassarsi. Uno di questi, il rumore bianco, sembra essere stato cambiato in uno più mite e di durata inferiore.

Questo cambiamento non sembra convincere gli utenti. “Sembra essere una nuova bobina e non solo è più silenziosa, ma il loop audio è molto più breve e si interrompe improvvisamente 30 minuti dopo l’avvio, prima di riavviarsi”, ha affermato un membro di questa comunità.

Questo perché il rumore bianco precedente è durato il doppio, circa un’ora, e quando hai finito di riprodurlo, si è ripetuto senza lunghe pause.

Diversi utenti hanno continuato il thread e hanno notato che questo cambiamento ha interessato il resto dei neonati e dei bambini, che sembravano già abituati agli altri rumori per dormire. A causa di questa modifica, i genitori si assicuravano che alcuni si svegliassero all’alba.

Oltre ad esprimere la loro insoddisfazione per la nuova voce su questo forum, gli utenti hanno utilizzato i social network come Reddit e Twitter per condividere le loro lamentele. È stato l’ultimo punto in cui Google ne ha parlato.

“Vorremmo aiutarti nel miglior modo possibile. Tuttavia, non abbiamo alcuna informazione sul motivo per cui il suono del rumore bianco in Google Home è cambiato. Tieni presente che siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare e lo prenderemo questo come commento”, ha detto la società dell’account Made by Google a uno degli utenti.

Allo stesso modo, la società ha insistito sul fatto che stava lavorando per fornire un buon servizio e ha chiesto alle persone interessate di indicare la riga di comando che utilizzano sui loro dispositivi per ulteriori indagini.