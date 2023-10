Portogallo, Francia e Italia sono in cima alla lista dei paesi consumatori di vino

Godetevi un bicchiere venni Per molte persone il ritmo della musica è uno dei piaceri della vita. Per altri aiuta la digestione, mentre c’è chi lo usa in cucina. Indipendentemente da come viene consumato o dalle tipologie disponibili: Bianco, rosa, rosso o glitterL’alcol è la bevanda preferita di una parte significativa della popolazione mondiale.

Secondo i dati Statista ne consumano di più in Europa. Le statistiche lo mostrano Portogallo Si tratta di un consumo pro capite di 67,5 litri nel 2022.

sono al secondo e terzo posto Francia e Italia, rispettivamente con 47,4 litri e 44,4 litri a persona, hanno riconosciuto il loro amore per l’alcol. Questi sono seguiti Svizzera (35,5 litri), Austria (30,8 litri) e Germania (27 litri).

Consumo pro capite Australia Nel 2022 sono stati 26,1 litri, collocando il Paese nella “Top 7”. Mentre, Repubblica Ceca e Spagna Un record di 25,3 litri e pollici Olanda 24,5 litri.

Argentina, è tra i maggiori consumatori di vino in Europa. Il consumo pro capite è di 23,8 litri di alcol.

Panorama locale

Secondo Direzione generale delle dogane (DGA), nel periodo gennaio-agosto 2023, ha rappresentato il 14,6% delle importazioni di alcol, vale a dire al secondo posto. In termini assoluti il ​​prelievo è stato di 7.977.439 litri.

Partecipazione enorme Bevande alcoliche C’è la birra, che nei primi otto mesi dell’anno ha totalizzato 26.565.922 litri. Seguono l’alcol etilico (4.670.300 litri), Whisky (4.072.105 litri) e superalcolici (3.356.963 litri).

Tuttavia, analizzando i dati, le importazioni di queste bevande hanno mostrato un calo del -19,4% nel periodo gennaio-agosto 2023, mentre il vino è diminuito del -25,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.