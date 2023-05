Posate complete dipinte a mano da Natalia Siron

Le posate dipinte di questo artista dell’Estremadura cominciano ad affacciarsi nel mondo dell’artigianato e della decorazione. non per meno. e questo è Natalia SironeAttraverso i suoi dipinti su ceramica e stoviglie riesce a portare in tavola le storie dei suoi clienti. Ricreare vecchie e nuove fotografie, immagini, momenti e luoghi; disegnare motivi legati alla tua professione o vita privata; e creare immagini fisse di oggetti, animali o fiori. Cattura i tuoi ricordi e le tue fantasie.

Natalia da Fuente de Cantos, comune della provincia di Badajoz, che è anche il luogo di nascita di Francisco de Zurbaran – l’ispirazione era vicina. Ha studiato belle arti a Siviglia e fashion design, ma la pittura su ceramica ha bussato alla sua porta quando è scoppiata la pandemia. Fu allora che riacquistò la gioia di dipingere su lastre di ceramica e iniziò a mostrarlo su Instagram. Oggi dipingere posate e utensili da cucina è diventata la sua occupazione principale e sono i social network a far conoscere il suo lavoro. Ha una clientela nazionale, ma gli interessati provengono anche da altri paesi come la Germania e persino gli Stati Uniti, che gli ordinano parti personalizzate. Sono molti quelli che ordinano piatti, vassoi e ciotole come regalo speciale o anche per un piccolo evento. Dove vogliono sorprendere gli ospiti con bellissimi dettagli come piatti esclusivi per l’occasione. I valori dell’artigianato sono in aumento e oggi le posate dipinte a mano sono una proposta di successo.

Si rivolge sempre alla ceramica spagnola per trasformare e personalizzare ogni ordine. La sua tecnica è il metodo del terzo fuoco, che consiste nel disegnare su un piatto già smaltato e poi infornare nuovamente. E a seconda dell’ordine che riceve, usa un pennello o una penna. I suoi disegni sono delicati e preziosi, ma anche colorati (o monocromatici) e moderni. I loro piatti sono pieni di pollo, scimmie, pesci, coralli, ortensie e mais, ma anche cottage, aeroplani, edifici storici e ritratti.

per estendere il suo lavoro, Ora Natalia Siron produce anche stampe per incorniciare le camerette dei bambini. I dipinti a mano presentano divertenti motivi animali, come uno struzzo con un cappello o la sua pecora con calze a righe. Ed è che le opere di Natalia Siron si muovono in un mondo che si muove tra fantasia e realtà. Puoi vedere tutti i suoi lavori sul suo profilo Instagram.

