Positivo rialzo nel nordest, zona di lotte antivaccini

Il Infezioni del governo 19 stanno aumentando in Nordest Italia, L’area dove si sono registrate le maggiori proteste antivaccino, ha ricevuto un’attenzione particolare a Trieste, ma in altre parti del suo territorio, come il Veneto, le autorità hanno concesso la libera amministrazione all’amministrazione. Nuova dose per i vaccinati Con siero di Johnson & Johnson.

A Trieste, per fronteggiare l’emergenza epidemica, il suo sindaco, Roberto Dibiaza, ha emanato oggi una legge di emergenza. Rispetto della distanza e uso delle mascherine Tra i partecipanti alle manifestazioni convocate in città a novembre. I media locali hanno riferito che il personale di controllo dovrebbe avere un rapporto di uno ogni 100 manifestanti ei loro nomi sarebbero stati consegnati alla polizia.

La mossa arriva mentre i dati epidemiologici vengono inseriti nella provincia Trieste Uno dei più alti contagi nel Paese, 376 casi ogni 100.000 abitantiNella sua provincia regionale del Veneto, tutte le province superano il 50 ogni 100.000, come rivela oggi la Kimbe Medical Foundation.

Il suo presidente, Nino Cardabellotta, ha dichiarato: “L’aumento di nuovi casi settimanali nell’ultima settimana è stato confermato a livello nazionale, anche se superiore rispetto al passato” e “in tutte le regioni tranne Marsiglia, Mollis, Piemonte, Sicilia e Umbria. Aumento percentuale di nuovi casi, Ci sono casi equivalenti a 100.000 cittadini in 43 province o più di 50.

Trieste è teatro delle più grandi proteste Contro l’uso obbligatorio del certificato sanitario anticoagulante Per tutti i lavoratori, questo è entrato in vigore il 15 ottobre.

Decine di steward del porto di quella città, porta d’accesso all’Europa dell’Est, occuparono per diversi giorni il 4° porto del porto, ma non lo fermarono. Rallenta il funzionamento della portaFino a quando gli agenti antisommossa li hanno espulsi con cariche, gas lacrimogeni e acqua compressa, causando molte tensioni.

Più dentro ? (Veneto, Nordest) Il numero di casi di Govt-19 è aumentato a 110 (per 100.000 cittadini) negli ultimi giorni, con alcune esplosioni rilevate in sette hotel della città, di cui il 90% occupati da turisti. In molte scuole 34 classi sono state costrette all’isolamento.

Mercoledì, invece, ha dato il suo assenso il comitato scientifico e tecnico dell’Agenzia italiana dei farmaci (Aifa). Nuova dose di vaccino Johnson & Johnson Quasi 1,5 milioni di italiani hanno ricevuto una singola dose sei mesi dopo la prima vaccinazione.

“Le prove più recenti confermano l’efficacia delle dosi di richiamo (soprattutto con il vaccino mRNA) nel potenziare l’immunità al vaccino Janssen COVID-19. Pertanto, vaccinati (…) Ottieni una dose di richiamo La diversità (…) inizia 6 mesi dopo la prima dose”, afferma l’Aifa in una nota.