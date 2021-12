Possiamo giocare alle missioni della campagna solo una volta in Halo Infinite

Mancano appena 24 ore prima di poter finalmente mettere il guanto di sfida a una campagna aura infinita. Il gioco, che a suo tempo avrebbe dovuto colpire il lato Xbox Series, è stato un mendicante per diversi mesi, ma finalmente (quasi) abbiamo un forte candidato per essere una delle migliori uscite del 2021.

Come forse già saprai, questa nuova puntata della saga di Master Chief ha una struttura a mondo aperto per gran parte dell’avventura, dando al giocatore la libertà di muoversi sulla mappa. Tuttavia, sembra che le missioni saranno un po’ più “ristrette”, e possiamo farle solo una volta.

Alcuni oggetti da collezione di Halo Infinite mancheranno

a partire dal VGC Hanno riferito che possiamo giocare alle missioni principali solo una volta per partita salvata, quindi se vogliamo riavviare un gioco particolare dovremo farlo da un nuovo gioco. Questo può essere un problema per coloro che amano completare il gioco al 100%, poiché le prime due missioni hanno una struttura più “classica” e non possiamo tornare all’area in cui si verificano.

Ricorda, puoi divertirti con Halo Infinite a partire da domani 8 su Xbox One e Xbox Series X | S e PC.