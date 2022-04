Dopo tanti anni di indiscrezioni e fughe di notizie, all’inizio di marzo Rockstar Games ha finalmente confermato che lo sviluppo di GTA VI è già in corso. Dopo l’annuncio inaspettato, le voci e le fughe di notizie degli ultimi mesi sono aumentate a dismisura su ciò che ci aspetta GTA VI, che potrebbe essere l’ultima puntata del franchise per diversi motivi. Anche se sembra che i piani della società statunitense di destinazione Presentazione della sesta puntata in GTA OnlineMa mentre aspettiamo i primi dettagli, ora sembra che lo fosse Possibile filtro logo per GTA VI.

Questa perdita potrebbe provenire direttamente da Negozio ufficiale di articoli di Rockstar Games. Secondo quanto riferito, il negozio dell’azienda statunitense è stato aggiornato il 15 aprile, aggiungendo un solo nuovo articolo. Il prodotto che ha fatto il giro era una nuova maglietta con nome in codice “Black_Americas_Logo” e sembrava essere gratuita. La maglietta di Said aveva il numero sei stampato con numeri romani, a indicare chiaramente il nuovo Grand Theft Auto.

Se questo slogan è corretto, le speculazioni sull’ambientazione di GTA VI a Vice City aumenteranno esponenzialmente. Vi ricordiamo che questo presunto leak va preso come tale, fino a quando Rockstar Games non confermerà o smentirà se questo farà parte del logo ufficiale del nuovo Grand Theft Auto.