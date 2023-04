Possibili undici di Universitario e Cristal per il classico

ESPNLettura: due minuti.

Universitario e Cristal si affronteranno nella tredicesima giornata di apertura. Lega 1

Universitario de Deportes e Sporting Cristal lunedì (20:30) chiudono il sipario sulla data di apertura del 13 con un originale match di annullamento.: Il vincitore continuerà a lottare per il titolo iridato, il perdente complicherà le sue opzioni a causa della distanza che potrebbe avere. Leader Alianza Lima.

“U” ha raggiunto il Classic con un record imbattuto di 9 partite sotto Jorge Fossati, ma con Vittime di Luis Oroti, Piero Quispe (infortunio) e Alex Valera (squalificato)Oltre al dubbio Rodrigo Urena che soffre di malessere Dopo la partita contro il Goias.

in questo senso, José Rivera e Horacio Calcaterra sostituiscono Valera e Quispe Mentre Alfonso Barco sostituirà Urena Nel caso in cui il centrocampista cileno non si riprendesse.

Crystal, da parte sua, va al Monumental Il momento più importante nell’era di Thiago Nunes Perché fa scattare una striscia di quattro partite senza vittorie (2 per la Lega 1), oltre ad averne una Vittime importanti come Jesus Pretell e Nelson Loyola.

Leonardo Diaz è entrato come sostituto di Loyola, mentre Martín Tavarra è entrato come sostituto di Britel, che formerà il centrocampo con Jesus Castillo e Yoshimar Yotin. nella zona di attacco, Leandro Sosa è una prospettiva sulla fascia destra.

in modo significativo Universitario è terzo nell’Apertura, con 22 punti5 dietro Alianza Lima, mentre Lo Sporting Cristal è quinto con 17 unitàma con due partite in meno rispetto al leader del torneo.

Undici possibili università vs. Cristallo sportivo

accademico: José Carvalho Aldo Corzo, Williams Riveros, Matias Di Benedetto; Andy Polo, Martín Perez Guedes, Urinha (Barco), Calcaterra, Nelson Cabanellas; Rivera (Alexander Zucchero), Emmanuel Herrera.

Cristallo sportivo: Renato Solís Gilmar Laura, Ignacio da Silva, Gianfranco Chavez, Diaz; Castillo, Tavarra, Jotun; Washington Corozo (Susa), Brenner Marlos, Joao Grimaldo.