Post-Eliminazione d’Italia, questo martedì luxury friendly

Azione pura di fronte a martedì Coppa del Mondo del Qatar. Oltre alla meravigliosa definizione delle qualifiche in tutto il mondo, vDiverse squadre si incontreranno in amichevoli 237 giorni dopo l’inizio della Coppa del Mondo per fissare i dettagli. E la presentazione nel mezzo è da sola Italia Contro la Turchia, Quindi Sorprendentemente, la Macedonia settentrionale, Chi precede per gloria Portogallo.

La Spagna va con l’Islanda. (EFE)

Modulo Qualifiche Europee Fornisce inoltre l’opportunità alle squadre di qualificarsi prima della Coppa del Mondo o di ospitare altre amichevoli internazionali prima della Coppa del Mondo.

Questo martedì è stata aggiunta la meravigliosa definizione Playoff sudamericano, africano, asiaticoeuropeo e ConcacafPer cambiare bene i dettagli per il Qatar, sarà importante per le squadre già qualificate, ci saranno una serie di partite molto interessanti.

Inoltre, la concorrenza Italia, già rimossa, che viaggerà in Turchia Per affrontare le controparti turche (uscirono contro il Portogallo).

Feste

11:00 Croazia vs Bulgaria – DIRECTV Sports 2

13:00. Danimarca vs Serbia – DIRECTV Sports 2

15:45 Italia vs Turchia – Diretta TV Sport

15:45 Belgio vs Burkina Faso – Diretto TV Sport

15:45 Islanda vs Spagna – Diretta TV Sport

15:45 Costa d’Avorio vs Inghilterra – Diretto TV Sport

15:45 Olanda vs Germania – DIRECTV Sports +

16:15 Francia vs Sud Africa – Diretto TV Sport

L’intera agenda

