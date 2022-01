Post Houston o come trasformare un edificio storico in uno spazio urbano indoor

Progettata per la Lovett Commercial, la ristrutturazione dell’edificio dell’ufficio postale è progettata per rivitalizzare i quartieri della città e ospitare di tutto, dalle installazioni artistiche alle aree di ristorazione e intrattenimento, fino a una fattoria e un parco sostenibili sul tetto. In breve, uno spazio di co-working flessibile che è destinato a diventare uno degli standard della città americana.

Alla complessità del progetto bisogna aggiungere un fermo impegno per l’illuminazione degli interni. La sfida era significativa: trasformare questo edificio storico del 1962, preservandone la struttura, in uno spazio eversivo, contemporaneo e flessibile. Uno degli elementi più impressionanti è la scala accattivante. Post Houston ha tre diversi spazi interni, ciascuno con uno scopo e una personalità specifici, caratterizzati principalmente da queste scale situate al centro di ogni atrio. La sua moderna illuminazione rimanda direttamente alle luci al neon, completando così l’idea di trasformare l’interno di questo edificio in uno spazio urbano indoor (Light Designer: Dot Dash, New York).