Posta in arrivo Gmail piena? Segui questi suggerimenti per liberare spazio | Notizia

Mantenere gli ambienti fisici liberi dal disordine è importante tanto quanto organizzare gli spazi digitali. È facile sentirsi sopraffatti quando una grande quantità di e-mail si accumula nella tua casella di posta, che si tratti di messaggi di lavoro, impegni familiari, annunci o semplicemente newsletter a cui ti sei iscritto.

Se stai cercando di iniziare la tua vita digitale per iniziare il 2023 in modo più luminoso e più veloce, segui queste strategie per: Pulisci la tua casella di posta Gmail.

1. Sbarazzati di tutto lo spam

Intelligenza artificialeGmail separa automaticamente i messaggi da Spam e posta indesiderata nella tua casella di posta. In questo modo, protegge i propri utenti da quasi 15 miliardi di messaggi spam ogni giorno e Blocca oltre il 99,9% dello spam, Phishing e malware. IndossaGmail separa automaticamente i messaggi danella tua casella di posta. In questo modo, protegge i propri utenti da quasi 15 miliardi di messaggi spam ogni giorno ePhishing e malware.

Tuttavia, se trovi un messaggio che ha attraversato i tuoi filtri, puoi segnalarlo facendo clic sull’icona “Segnala come spam”.

Se non è spam, ma lo trovi comunque scomodo, puoi farlo anche tu Imposta un filtro per bloccare i messaggi Dal mittente nella tua casella di posta.

2. Archivia le email in blocco

Da dove inizi quando hai un sacco di email post-vacanze? Un buon modo per gestire questo compito Archivia le email collettivo

Supponiamo che tu abbia molte e-mail dall’insegnante di tuo figlio che non sono così importanti. Sul tuo computer, trova l’indirizzo email del tuo insegnante, quindi controlla la casella di controllo in alto a sinistra dello schermo, sotto il filtro di ricerca Da. Puoi selezionare questa casella per selezionare tutte le email oppure fare clic sulla freccia per selezionare solo le email lette, non lette, speciali o non speciali. Quindi premere “Archivia” per rimuoverli dalla visualizzazione della posta in arrivo senza eliminarli completamente.

3. Disattivare le e-mail

Non ti piace avere a che fare con lunghe conversazioni via email tra più persone? Potresti Disattiva il thread in modo da non visualizzare tutti gli aggiornamenti che vengono visualizzati nella tua casella di posta. Queste e-mail vengono inviate nella sezione “Tutte le e-mail”.

Per fare ciò, seleziona la casella a sinistra del messaggio nella posta in arrivo da un computer, fai clic sul menu a tre punti nella parte superiore della pagina e seleziona l’opzione “Disattiva”.

Dal tuo telefono cellulare, puoi toccare il messaggio, toccare il menu a tre punti in alto a destra dello schermo e selezionare Disattiva.

4. Separare le e-mail in arrivo creando più indirizzi e-mail con un segno più (+)

Un modo semplice per gestire un gran numero di messaggi è abbonarsi ai servizi di messaggistica. Acquisti online O progetti professionali che utilizzano variazioni del tuo indirizzo email aggiungendo il segno più (+).

Quindi, se ti iscrivi, ad esempio, a un abbonamento a una palestra utilizzando il tuo indirizzo email “esempio+palestra@gmail.com”puoi configurare filtri o tag Per identificare quali email provengono da questa palestra. Puoi provare questo trucco quando fai acquisti online o anche utilizzando i social media.

5. Mantieni i tuoi messaggi al sicuro

Misure per proteggere completamente il tuo account Google Eseguire un controllo di sicurezza e un controllo della privacy. Non solo un senso di pace che entra nella tua casella di posta si ottiene mantenendola organizzata, ma significa anche avere un Email private e sicure . Quindi è importante prendereEseguire un controllo di sicurezza e un controllo della privacy.

password sicuraabilita l’autenticazione a due fattori e aggiungi le informazioni per il recupero dell’account in modo che il tuo account non venga mai bloccato. Ricorda anche di usare aabilita l’autenticazione a due fattori e aggiungi le informazioni per il recupero dell’account in modo che il tuo account non venga mai bloccato.

Data di pubblicazione: 2/1/2023