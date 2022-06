Potente laptop da gioco con i7 e RTX3050 come HP Victus ora a € 300 di sconto

Per un potente laptop da gioco a un prezzo accessibile, puoi approfittare di questa grande offerta di HP Victus 16-d0066nsa cui puoi portare 999 euro Con spedizione veloce e gratuita.





HP Victus 16-d0066ns – Laptop da gioco FHD da 16,1 pollici (Intel Core i7-11800H, 16 GB DDR4-SDRAM, 512 GB SSD, NVIDIA RTX 3050, Windows 11 Home) Mica Silver – Tastiera QWERTY spagnola

Acquista l’HP Victus 16-d0066ns al miglior prezzo

Normalmente, questo laptop ha un prezzo di 1299 euro, ma ora Amazon ce l’ha con uno sconto di 300 euroAlcuni di loro sono ancora più attraenti 999 euro Dove la spedizione gratuita, anch’essa veloce, è inclusa in un giorno.

Questo laptop è un computer da gioco con una configurazione abbastanza potente, oltre a una grafica molto equilibrata e affidabile. viene fornito con uno Schermo HD da 16 pollici Digitare IPS su 144 Hznonostante aspetti come magrezza (con un’altezza di 2,6 cm) o peso, con 2,46 kg Non spiccano particolarmente. Quindi, se si distingue, è per il suo design sottile, così come per la sua tastiera bianca retroilluminata o per il suo suono sintonizzato di Bang & amp; Olufsen.

Per configurarlo, HP in questo modello sceglie un processore Intel, a Core i7-11800H Nello specifico dell’undicesima generazione, che è accompagnata da una scheda video Nvidia RTX3050 Con 4 GB di memoria dedicata, più RAM 16 GB.

Per quanto riguarda lo stoccaggio, possiamo chiedere un po’ più di capacità, come viene fornito 512 GB, anche se per molti sarà sufficiente. Dove non ci sono problemi con l’agilità, dal momento che Il tuo disco rigido è di tipo SSD.

In termini di connettività e capacità di espansione, questo modello offre WiFi, Bluetooth, Ethernet, USB 3.1 tipo CInoltre Un’altra porta USB 3.1 di tipo A e un paio di porte USB 2.0, oltre a un lettore di schede SD, uscite HDMI e DisplayPort. Inoltre, questo modello Viene fornito con Windows 11 Home pronto all’uso.

Puoi essere sempre informato in ogni momento delle principali offerte e novità di Xataka Selection nel nostro canale privato cavo o nei nostri profili TwitterE il Facebook e la rivista piastra frontale.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero avvantaggiare Xataka