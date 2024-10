Potenza, autonomia e svuotamento automatico per una pulizia senza preoccupazioni

Nuova combinazione base 2 Raddoppia la potenza di aspirazione Rispetto alla prima versione permette di rimuovere anche lo sporco più profondo. Inoltre, il sistema di pulizia in quattro fasi include una spazzola multisuperficie e una spazzola per bordi che, combinate con il panno in microfibra, garantiscono una pulizia profonda di qualsiasi pavimento. Il robot è in grado di regolare la potenza di aspirazione su quattro livelli e le dosi di liquido su tre, consentendo una completa personalizzazione della pulizia, il che rappresenta un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti, che non offrivano questo livello di flessibilità.

Questo robot 2 in 1, che combina l’aspirazione e la pulizia, ora ha il potere di fare proprio questo Svuota automaticamente il contenitore della polvere Grazie ad Al Qaeda Svuotamento automatico un accessorio non presente nel suo predecessore della Serie Basic e che garantisce fino a 60 giorni Autonomia senza necessità di intervento manuale.

Gode ​​inoltre di indipendenza fino al 100%. 120 minuti Con una singola carica, quando la batteria si esaurisce, ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprendere a lavorare. Questa possibilità di “ricarica e ripresa” era una caratteristica esclusiva delle gamme superiori, come le serie Roomba i e Roomba j, e ora è stata integrata in questa novità, consentendo al dispositivo di coprire aree più ampie senza interruzioni.

In termini di navigazione, il robot è stato riprogettato per muoversi in modo più fluido e preciso, poiché utilizza sensori specializzati per muoversi in file organizzate ed evitare ostacoli, garantendo una copertura completa della stanza. Inoltre, grazie al suo design sottile, è in grado di pulire sotto i mobili e in aree difficili da raggiungere, cosa che lo distingue dagli altri robot più grandi della stessa serie.

Una delle novità più importanti di questo modello è Compatibilità con il sistema operativo iRobotConsente agli utenti di personalizzare le routine di pulizia, impostare aree vietate e ricevere consigli in base all’utilizzo precedente. La funzione “Pulisci mentre sono lontano” fa sì che il robot avvii automaticamente il ciclo di pulizia quando rileva che l’utente è uscito di casa, fornendo un’esperienza automatizzata e senza problemi.

Rispetto ad altri modelli del marchio, come Roomba Combo j7, che integra una fotocamera per la mappatura e il riconoscimento degli oggetti, il Combo 2 Essential si concentra sull’offerta Prestazioni efficienti a un prezzo più convenientesacrificando alcune funzionalità avanzate, pur mantenendo funzionalità chiave come Scarico automatico E Abilità di pulizia.

Un altro grande miglioramento rispetto ai modelli precedenti è la capacità di gestire grandi quantità di rifiuti nella base a svuotamento automatico. Borsa serbatoio, che immagazzina anche lo sporco 60 giornisigilla automaticamente le particelle catturate – anche le più piccole, fino a 0,7 micron -, impedendo loro di diffondersi nell’ambiente una volta rimosse. Ciò non solo prolunga il tempo tra uno svuotamento e l’altro, ma fornisce anche una soluzione più igienica per chi soffre di allergie.

Lui Rumba Combo 2 Basead un prezzo 399 eurosi posiziona come un’opzione intermedia che bilancia prestazioni e costi. La possibilità di controllare il dispositivo tramite l’applicazione Casa iRobot E con i comandi vocali lo rende il compagno perfetto per le case connesse.

Per tutto questo, questo nuovo membro della famiglia Essential si presenta come un salto di qualità rispetto ai modelli precedenti della serie, diventando un’alternativa ideale per chi cerca di semplificare il processo di pulizia domestica senza rinunciare alla più avanzata tecnologia iRobot.