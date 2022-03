Potenza diesel! Il Ford Ranger Raptor avrà un motore 3.0 V6 con 250 CV

Nonostante le nuove vetture Ford Ranger e Ranger Raptor siano note da qualche settimana, la verità è che alcuni dettagli sull’ufficio tecnico non sono ancora stati svelati. Bene, abbiamo una grande notizia! Bene, Ford lo ha confermato Il Ford Ranger e il Ranger Raptor in arrivo nel 2023 riceveranno entrambi un nuovo turbodiesel 3.0 V6 da 250 CV.che non è solo un miglioramento rispetto ai suoi predecessori, ma anche una dichiarazione di intenti riguardo alle capacità di questa acquisizione.

Finora, Ford ha solo confermato la disponibilità del diesel da 2 litri e 4 cilindri che abbiamo effettivamente visto nella generazione precedente.un motore in grado di sviluppare una potenza di 213 CV e 500 Nm nel precedente Raptor, e sebbene non siano state confermate le specifiche che questo motore offrirà nella nuova generazione, Ford Australia ha ritenuto opportuno confermare l’arrivo di quello che sarà da ora in poi Il motore diesel più potente della nuova generazione di Rangerun motore che sarà posizionato appena sopra il precedente EcoBlue 2.0.

Sebbene il Raptor a benzina arriverà anche in Spagna, il nuovo diesel V6 è senza dubbio il motore più consigliato.

Questo nuovo motore diesel è un 3.0 V6 turbo in grado di sviluppare 250 CV di potenza massima e 600 Nm di coppia massima., che non è un enorme guadagno, ma un bel miglioramento, soprattutto per il Raptor. Ricordiamoci che la precedente generazione di Ranger Raptor, pur offrendo un approccio più sportivo e prestazionale, era proprio dove brillava meno in termini di carburante perché i 213 CV del diesel 2.0 litri erano abbastanza discreti in termini di peso e capacità.

Il prezzo del nuovo Ranger Raptor partirà da 66.200 euro

Questo aspetto è esattamente ciò che Ford intende risolvere introducendo motori più potenti in questa nuova generazione da allora Oltre al nuovo V6 turbo, vedremo anche un inedito motore 3.0 V6 turbo benzina da 288 CV e 491 Nm., per diventare davvero la versione più potente della gamma. Per quanto riguarda la trasmissione non ci saranno differenze tra la meccanica, mantenendo la stessa Convertitore di coppia con cambio automatico a 10 velocità e ordina Trazione integrale con possibile differenziale autobloccante anteriore e posteriore (nel caso del Raptor).