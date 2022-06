Potrebbe essere desolato come l’Italia?

Notizie correlate

Il governo lo ha rilasciato all’inizio di questa settimana La prima richiesta di aiuto con l’utilizzo del 5G sarà gestita su qualsiasi base In Spagna. 150 milioni di euro saranno utilizzati per costruire l’infrastruttura Portare in campagna la rete mobile di quinta generazione senza copertura ad alta velocità.

La verità è che, sebbene siano stati apportati alcuni miglioramenti all’approccio iniziale, come consentire l’utilizzo dell’assistenza per aggiornare alcuni siti di telecomunicazioni esistenti Il dipartimento mantiene gli stessi dubbi sull’efficacia di questi bandi Da quando il governo ha annunciato i suoi piani Incoraggiare l’uso del 5G con fondi europei.

Questa è la chiamata È rivolto solo alla parte passiva dell’infrastruttura mobile (torri, piloni, materiali, infrastrutture Ritiro2) E gli ausili come antenne e dispositivi che consentono l’emissione e la ricezione di segnali telefonici, che sono componenti attivi della rete 5G. Una caratteristica più richiesta dal dipartimento.

L’amministratore ha già detto a EL ESPAÑOL-Invertia La tua intenzione Avviare una richiesta di aiuto in autunno finalizzata al finanziamento dell’area attiva della rete Dopo che la Commissione Europea (CE) ha dichiarato la sua intenzione di approvarlo. Tuttavia, l’approvazione ufficiale da Bruxelles non è ancora arrivata e il dipartimento è ancora in attesa.

E nel frattempo In Italia, con caratteristiche simili alla Spagna, è stata recentemente inviata una richiesta di aiuto per l’utilizzo del 5G. Un processo che è stato abbandonato perché nessuna società di telecomunicazioni ha presentato piani. Quindi, può succedere la stessa cosa in Spagna con i sussidi annunciati per le infrastrutture passive?

Dubbi sulla sua efficacia

Fonti del settore concordano con EL ESPAÑOL-Invertia riferisce che le aziende stanno ora iniziando ad analizzare le basi normative della chiamata e fare i propri conti. Tuttavia, alcuni di loro Vedono che le richieste presentate non includono i 150 milioni di euro forniti dal governo..

Insistono sul fatto che il progetto sia “benvenuto” e lo mostrano Possibilità di collaborare e collaborare con la direzione per distribuire l’intera infrastruttura Ciò potrebbe essere necessario, soprattutto nelle aree scarsamente popolate della Spagna rurale senza copertura.

Torre delle telecomunicazioni Cellnex a Montreal

Cellnex

Festeggia che il governo ha fornito questo in questo modo “Flexibility Plus” consentendo l’allocazione dell’assistenza per l’aggiornamento dell’infrastruttura esistente al 5GMa ritengono che non basti rendere appetibili queste sovvenzioni e che i conti delle aziende finiscano in pareggio.

Per questo, fanno notare che, sebbene la chiamata non sia stata abbandonata, alla fine era “molto probabile” che si trattasse di soldi. Ed è progettato Non risolve la sfida principale dell’implementazione del 5G nelle aree rurali, Perché non include una delle parti più costose dell’ultimo miglio: l’equipaggiamento attivo.

Diverse fonti influiscono L’importanza di incorporare componenti attivi in ​​questi progetti finanziati dall’EuropaNon ha molto senso utilizzare l’infrastruttura passiva in tutto il paese senza unire le mani alla parte attiva della rete.

In questo contesto, le aziende del settore sono in attesa di bandi per infrastrutture attive. all’inizio Le normative europee non consentono assistenza per questa parte della rete, Ma non solo la Spagna, su richiesta di molti paesi della regione, Bruxelles è pronta a riconoscerli per le aree scarsamente popolate. Tuttavia, il dipartimento è cauto e finché non vedrà che è “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (BOE)”, non ci crederanno.

modello italiano

I dubbi non vengono solo dagli operatori spagnoli. Il rilascio di questo primo lotto di supporto 5G per l’uso in Spagna arriva con un precedente che ci chiama a essere meno fiduciosi sul suo successo: Nessuna società ha avanzato una chiamata simile avviata dal governo italiano Due mesi fa.

A fine marzo il Il Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Trasformazione Digitale ha lanciato un bando in tal senso Realizzazione di nuove infrastrutture mobili (fibra, infrastruttura e componenti elettronici) con un budget di 974 milioni di euro. Il Il governo ha promesso di finanziare fino al 90% del costo dei progetti Tra gli operatori, la percentuale massima utilizzata fino ad oggi in questo campo.

In risposta, Le aziende devono utilizzare l’infrastruttura prima del 2026 per ospitare reti con velocità di download di 150 Mbps. E l’upload a 30 Mbps sono le cosiddette aree bianche del Paese, cioè senza copertura ad alta velocità o non pianificate.

Nonostante l’elevata percentuale di sovvenzione, il ministero opera Vittorio Kolov, ex amministratore delegato del Gruppo Vodafone La chiamata è stata abbandonata poiché le società di telecomunicazioni non hanno presentato alcun piano.

Vittorio Colao, Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Trasformazione Digitale ed ex amministratore delegato di Vodafone, nell’immagine del file.



Gli operatori non sono contabilizzati. Secondo la stampa italiana Le aziende ancora non vedono gli investimenti come redditizi, non importa quanto piccoli Dati i costi necessari per mantenere queste infrastrutture e la bassa capacità di generare entrate.

Il governo italiano ha nuovamente rilasciato una dichiarazione Nuova chiamata Di questo l’importo è stato ridotto a 567 milioni di euro e le aree variavano da 2.403 a 1.201. Inoltre, opportunità finanziaria Componenti passive e attive di queste infrastrutture, comprese le connessioni in fibra ottica. La scadenza per la presentazione dei piani è questo venerdì, quindi tra qualche giorno avremo dei dubbi sul fatto che questa volta verranno inseriti i numeri delle “Telecos” italiane.

