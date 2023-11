Potrebbe essere la chiave per il futuro della nostra specie

In linea di principio è progettato per i viaggi spaziali, ma chissà quali applicazioni potrebbe avere in futuro.

La creazione di ossigeno può essere fondamentale sotto molti aspetti

È incredibile pensare a cosa Negli ultimi anni la Cina ha fatto progressi negli affari spaziali. Recentemente vi abbiamo raccontato che vuole lanciare un razzo sulla Luna con l’obiettivo di stabilire una colonia stabile sul satellite. Su questi temi la Cina è così avanti rispetto agli Stati Uniti da far rabbrividire Elon Musk con il suo nuovo razzo riutilizzabile alimentato a metano.

Non sorprende quindi che il gigante asiatico stia lavorando a una tecnologia che gli permetterà di ottenere ossigeno riutilizzabile attraverso gli oggetti che abbiamo nel nostro sistema solare. Questo obiettivo può sembrare ambizioso, ma la verità è che il suo sviluppo è molto vicino e, soprattutto, può essere utilizzato per questioni che non riguardano solo lo spazio.

Le ambizioni cinesi nello spazio portano la capacità di produrre ossigeno

Come l’ho postato Rivista sulla natura E raccogliere da Tecno urbana Si tratta di un Robot chimico In grado di produrre la catalisi, cioè il processo di generazione di ossigeno. In questo senso, si tratta di un robot sviluppato presso l’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina a Hefei, e ha capacità davvero sorprendenti.

Il lavoro svolto da questo robot è particolarmente complesso, al punto che… Gli esseri umani impiegheranno più di 2.000 anni per raggiungere questo obiettivo.. Questo perché a Robot di intelligenza artificiale chi li ha dati Detriti di asteroidi Dopo averlo analizzato è stato possibile conoscere i processi necessari per generare ossigeno attraverso di esso. Ciò indica che l’intelligenza artificiale Può gestire i dati in modo molto veloce ed efficiente Il che ci fa risparmiare migliaia di anni di progresso e ricerca. I meteoriti utilizzati provengono da Marte, quindi sono… Il primo luogo in cui sembra che venga creato l’ossigenoMa alcuni sono stati raccolti anche direttamente sulla Terra da altri asteroidi.

Come puoi vedere nel video, è un piccolo robot dalla forma cubica dotato di un braccio robotico per poter funzionare, quindi Il suo design non è quello che ci aspettiamo.

D’altra parte, questo potrebbe essere davvero ambizioso e vantaggioso per il futuro del genere. In definitiva, aumenta la possibilità che possiamo creare il bene di cui abbiamo così disperatamente bisogno dal nostro pianeta in modo da poterlo donare agli altri.

Riassumendo in alcuni semplici dettagli:

Hanno creato un robot chimico sviluppato con intelligenza artificiale integrata in grado di comprendere e utilizzare materiali che si possono trovare su altri pianeti.

L’obiettivo è realizzare la catalisi: un processo mediante il quale l’ossigeno viene rilasciato dall’acqua.

E, ovviamente, vogliono questa tecnologia per poterlo fare Colonizzazione del pianeta rosso .

. Può però essere utilizzato anche in altri ambiti, come ad esempio sulla Luna stessa.

Il robot è un “secchio” metallico che si muove in modo indipendente e dispone di un braccio che può essere utilizzato per raccogliere oggetti.

Grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di eseguire una serie di calcoli che richiederebbero a un tipico team di ricercatori 2.000 anni.

Al momento, la Cina ha un piano abbastanza avanzato su questi temi, ma la verità è che non è l’unica a cercare di portare a termine questa missione. MOXIE, esperimento della NASA Ha esattamente lo stesso scopo È in grado di produrre fino a 3 chilogrammi di ossigeno all’ora.