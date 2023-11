Potremmo essere sull’orlo di un salto di qualità nell’aspettativa di vita

In un clima di segretezza al limite del segreto, si sta sviluppando una ricerca all’avanguardia volta a invertire l’invecchiamento che potrebbe estendere la durata della vita fino a 120 anni in un futuro non troppo lontano. Le cellule genetiche e le cellule staminali sono tra i precursori. Lo spagnolo Juan Carlos Izpisua è uno degli esperti più importanti al mondo.

Da quando l’Homo sapiens vagò per la Terra, circa 200.000 anni fa, vivendo una vita “povera, breve e violenta”, il suo grande sogno è stato quello di prolungare la propria vita e avvicinarsi all’illusoria immortalità.

L’aspettativa di vita sta aumentando in modo sorprendente: era di 46 anni alla nascita nel 1950, di 71 anni nel 2022 e si prevede che supererà i 77 anni nel 2050, secondo la Divisione Popolazione delle Nazioni Unite. Parliamo di medie globali, con enormi differenze tra paesi e situazioni sociali.

Esiste un certo consenso scientifico sul fatto che sia ragionevole aspettarsi che la durata della vita raggiunga i 120 anni in un futuro non troppo lontano. La legge dei rendimenti accelerati, che ci dice che stiamo sperimentando enormi progressi nella tecnologia e nella scienza, ci permette di speculare utilizzando… Un salto di qualità nell’aspettativa di vita Che potrebbe essere alla nostra portata.

Riservatezza aziendale

Le aziende e i laboratori più avanzati al mondo svolgono il loro lavoro con discrezione che non supera la riservatezza. È ragionevole, se si tiene conto che l’argomento suscita aspettative che possono traboccare, come è accaduto lo scorso 16 giugno al Boston Convention and Exhibition Center durante il tour dimostrativo scientifico negli Stati Uniti. Fondamentalmente era una conferenza sulle cellule staminali.

Gli scienziati stanno cercando di imitare in laboratorio il modo in cui le cellule umane si sviluppano durante la gravidanza per svolgere le loro funzioni specializzate. Ma il caso ha suscitato aspettative così alte che gli organizzatori sono ricorsi alla polizia per espellere metà del pubblico di fronte a una folla pericolosa. Ecco come va la lunga storia condizione Dalla prestigiosa MIT Technology Review.

Avanguardia spagnola

La rivista mette in risalto la partecipazione Juan Carlos Izpisua Belmontuno specialista spagnolo di tecnologie rigenerative, lavora presso Altos Labs, una startup che ricerca tecnologie avanzate, ad es. Tecnologia molecolare per prolungare la durata della vita umana di 40 anni o più.

Ripristinare e mantenere la salute cellulare è una delle sfide più ambiziose e importanti del nostro tempo. Juan Carlos Izpisua Belmont. . Laboratori Altus.

“Invertire il processo della vita è quasi il risultato finale dell’ingegnere”, ha detto. Hefan LinBiologo molecolare della Yale University e presidente della International Society for Stem Research, organizzatrice del suddetto incontro.

La riprogrammazione cellulare in corso sarà sicuramente un trattamento molto costoso riservato ai miliardari, scatenando un vivace dibattito sulla sua applicazione pratica.

Domanda di brevetto

Altos Labs ha ricevuto 3 miliardi di dollari in finanziamenti iniziali, rendendola una delle aziende biomediche meglio finanziate di sempre. Altus paga ai suoi dipendenti più importanti stipendi pari a circa un milione di dollari all’anno.

Lo scorso maggio ha presentato la sua prima domanda di brevetto. Riguarda il genoma, che è una serie di controlli chimici sopra i nostri geni che determinano quali sono attivi e quali sono inattivi. Le cellule riprogrammate diventano più resistenti allo stress e ai danni.

Alcune ricerche sospettano che l’invecchiamento faccia sì che le nostre cellule perdano il controllo di parte del DNA indesiderato, che costituisce il 45% del nostro genoma ed è costituito dai resti di geni trasponibili. Belmont ha spiegato al pubblico che stava usando farmaci genetici, in particolare uno chiamato LINE-1.

La svolta terapeutica risale al 18

Negli ultimi anni, c’è stato un “boom” nella ricerca sui trattamenti antietà, non solo da parte di aziende leader come Calico e Altos Labs, ma anche da giganti della tecnologia come Alphabet e miliardari come Jeff Bezos.

Non si tratta di ringiovanire, ma di combattere le malattie legate all’età come le malattie cardiache, il cancro o l’Alzheimer. La concorrenza e la sfida sono così grandi che i potenziali sviluppi rimangono segreti.

Alcuni magnati della tecnologia stanno implementando i propri sviluppi per invertire l’invecchiamento. Brian Johnson È il fondatore e CEO di Kernel, un’azienda che sviluppa cuffie in grado di misurare l’attività cerebrale e consentire la comunicazione tra menti e macchine, a differenza di altre aziende. Ha 45 anni e ha suggerito di tornare agli standard sanitari che aveva quando aveva 18 anni.

Atleta d’élite

Ecco perché ha assunto Oliver Zollman, un medico specializzato, oltre ad un’altra squadra di medici che controlla l’intero processo, nel quale sono stati investiti milioni. Il processo dipende dalla dieta e dall’esercizio fisico. Non si tratta di prendere qualche pillola o farsi qualche iniezione, ma richiede dedizione e perseveranza da parte degli atleti d’élite.

Johnson inizia la sua giornata alle 5 del mattino assumendo vari integratori alimentari e farmaci. Il licopene è citato per la salute delle arterie e della pelle, la metformina, la curcuma, il pepe nero, la radice di zenzero, lo zinco, il litio e una dieta vegetariana.

Lieto fine?

Altro caso famoso è quello del direttore scientifico di Google, Ray Kurzweil, autore di alcuni libri best-seller di previsione e futurologia, 75 anni. Stava assumendo 250 integratori al giorno con una dieta a bassissimo contenuto di grassi. Spiccano gli integratori alimentari come Omega 3, Acetil Carnitina, Resveratrolo, Vitamine A e D, Fosfatidilcolina, Magnesio e molto altro.

È possibile che ci stiamo avvicinando a un punto interessante nei nuovi trattamenti contro questa estrema umiliazione dell’invecchiamento, che gradualmente distrugge e alla fine si conclude con morti spesso lunghe e crudeli.