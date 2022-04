Povero miliardario: Elon Musk “non ha casa e dorme a casa di amici” | persone | intrattenimento

Elon Musk in cima alla lista rivista Forbes a partire dal L’uomo più ricco del mondo nel 2022Ma il miliardario CEO del brand Tesla Di recente ha ammesso di non avere una casa tutta sua.

A Colloquio a Chris AndersonIl capo organizzatore della serie di conferenze TED, l’uomo d’affari, ha ammesso di dormire nelle stanze libere dei suoi amici.

“In questo momento non ho nemmeno una casa, rimango letteralmente a casa dei miei amici”, ha detto Elon nella sua conversazione con Anderson.

La confessione è arrivata dopo che l’investigatore ha avanzato un commento su alcuni legislatori di stato unito Sono stati maltrattati da miliardari e Disuguaglianza nella ricchezza globaleCerniera Infobae.

Con molta calma, Elon ha commentato la questione: “Sicuramente sarebbe molto problematico, se si spendessero miliardi di dollari all’anno per il consumo personale, ma non è così”.

L’uomo più ricco vive da povero

Recentemente, Grimesproduttore musicale e partner di Elon, ha confermato in un’intervista a interessato al commercio Il muschio non conduce lo stile di vita di un milionario, ma piuttosto lo stile di vita di una persona povera.

Un uomo non vive come un miliardario, un uomo a volte vive al di sotto della soglia di povertà. Tanto che ho detto: “Non possiamo semplicemente vivere in una casa molto pericolosa da $ 40.000?” Grimes

Alcune delle parole che il cantante 33enne ha espresso sulla suaX. spazio”, con il quale ha una relazione saltuaria dal 2018.

Elon Musk è noto per investire molti soldi in scienza missilistica E nella ricerca che preferisci Crescita tecnologica. Tuttavia, il miliardario ha la particolarità di non generare “spese esorbitanti” nella sua vita personale.

Nella sua intervista con Chris Anderson, Elon ha ammesso che il suo consumo personale elevato è il suo aereo privato, ma ha subito aggiunto: “Se non usassi l’aereo, avrei meno ore di lavoro”, sottolineando la sua priorità sulla scienza e sui suoi progetti . (E)

