Powerball: questo è il numero vincente dell’estrazione del 9 ottobre

Ecco la combinazione vincente dell’estrazione di mercoledì 9 ottobre, condotta da Powerballuno dei principali giochi della lotteria americana che assegna premi multimilionari.

Vale la pena notarlo Il tempo a disposizione per richiedere il premio varia in base alla giurisdizione e alle norme e regolamenti locali.La tolleranza può andare da 90 giorni ad un anno, dalla data del recesso. Per conoscere il tempo massimo per richiedere un premio, verificare con la lotteria dello stato in cui è stato acquistato il biglietto.

Non è necessario essere cittadini o residenti negli Stati Uniti Per partecipare alla lotteria Powerball, devi solo essere maggiorenne nella giurisdizione in cui hai acquistato il biglietto per giocare.

Data di ritiro: 9 ottobre

Combinazione vincente: 25 32 43 53 66 10

Il moltiplicatore:3

Powerball tiene tre estrazioni a settimana, il lunedì, mercoledì e sabatodopo le 23:00, dove puoi vincere diversi milioni di dollari.

Powerball organizza l’estrazione del milionario ogni lunedì, mercoledì e sabato (archivio)

Per giocare a Powerball ti servono solo $ 2il costo di ciascuno dei suoi prelievi.

Allora dovresti Scegli cinque numeri tra 1 e 69 Per palline bianche. Quindi scegli un numero compreso tra 1 e 26 in rosso.

Se non sai quali numeri selezionare, non preoccuparti, lascia che sia il terminale della lotteria a creare la tua combinazione casuale.

Per vincere il jackpot alla lotteria Powerball, I sei numeri nella tua combinazione devono corrispondere ai risultati. Ma, Ricevi un premio per la tua prima ipotesianche se più numeri ottieni, più grande sarà il tuo premio.

I jackpot del Powerball partono Da quattro dollari a diversi milioni di dollari.

Se vinci il jackpot, Powerball ha due opzioni per riscuoterlo: la prima è in contanti, Viene effettuato un unico pagamento dall’importo totale ottenuto con il prelievo; Il secondo è attraverso la pensione, Erogato in un unico pagamento seguito da pagamenti annuali nei successivi 29 anni, ciascuno dei quali è maggiore del 5% rispetto al precedente.

Powerball è iniziato nel 1992, con sorteggi in 45 stati degli Stati Uniti, nel Distretto di Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini.

Detiene il record di aver ricevuto il premio più grande del mondoHa distribuito 2,40 milioni di dollari l’8 gennaio 2022, superando i 1,586 milioni di dollari consegnati da Powerball nel gennaio 2016.

Come molte lotterie nel mondo, una parte delle vincite del Powerball finisce nell’assistenza sociale. Secondo i tuoi dati, Il 35% delle iscrizioni al Powerball vanno a beneficio di buone causeIl 50% per finanziare i premi, il 6% per le commissioni ai rivenditori e il 9% per gestire le spese.

