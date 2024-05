PP propone uno spazio di coworking rurale a Cuellar

Il gruppo municipale del Partito Popolare di Couillard ha proposto alla squadra di governo il lancio di uno spazio di coworking, una proposta a cui avevano già pensato nel loro programma elettorale. Il principale gruppo di opposizione è impegnato a studiare la possibilità di identificare le località … Quello spazio si trova nel Palazzo di Pedro I, un’importante area storica che i popolari ritengono potrebbe essere un incubatore di imprese. Ricordano infatti che questo è lo spirito con cui è stato riabilitato e ristrutturato anni fa. Tuttavia, sottolineano la necessità di adattare e predisporre alcune stanze e spazi in modo che siano abitabili e confortevoli per tutti i futuri imprenditori.

Nello specifico, PP sottolinea che oggi il Palazzo di Pedro I non dispone dello spazio necessario per accogliere imprenditori, aziende o start-up di nuova creazione. A suo avviso sono necessari miglioramenti nella distribuzione, nella climatizzazione e nell’isolamento degli spazi per migliorare l’acustica e favorire un luogo di lavoro confortevole. Il consigliere del Partito Popolare Daniel Martin chiede che collaborino con il gruppo di azione locale Honore Tierra de Pinares per gestire, diffondere e promuovere lo spazio, affinché possa avere un maggiore impatto nella zona. Ha anche chiesto l’impegno a diffonderlo nei centri educativi, a tenere conferenze e consulenze, nonché a rivelare possibili aiuti o sussidi pubblici che potrebbero aiutare tutti questi imprenditori che si stabiliscono nel posto.

Martin ha difeso la necessità di promuovere aree che incoraggino l’imprenditorialità, “un principio al quale i consigli comunali possono aderire”. Il consulente ha osservato che nel caso di Cuellar, il cosiddetto incubatore di imprese è presente da diversi anni nel Palazzo di Pedro I e costituisce, secondo il sito web del comune, la prima azione promossa nella provincia di Segovia per creare un polo fisico spazio, un’iniziativa pubblica, dove gli imprenditori possono avviare la loro attività commerciale, sviluppo e promozione. Inoltre, sottolinea che si rivolge alle imprese nuove o di nuova creazione e ad altre società che, sebbene già costituite fuori dal comune, svilupperanno lì un’attività nuova o innovativa.